kniha pro vás

ale tak obsáhlý, že by jej hřebík stěží udržel na zdi. Na zahradě je pořád co dělat - co sázet, udržovat, ale i čím se kochat, a tak se autor měsíc po měsíci věnuje nejen potřebným zahradnickým pracím, ale i rostlinám, které zrovna nejkrásněji kvetou. A právě na květech letniček i trvalek je dobře vidět, že zahradní kalendář funguje jinak než ten astronomický: někde je příroda trochu napřed, jinde o pár kroků pozadu, takže zatímco na horách jsou v plném květu narcisy, v nížině už se rozvíjejí první pivoňky. S tím ovšem každý zahrádkář počítá, a tak při plánování zahradních prací používá nejen kalendář, ale i vlastní hlavu.