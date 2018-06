kniha pro vás

Největšími savci na světě jsou sloni. Na výšku měří přes 3 metry a váží až kolem 7000 kilogramů. Jsou vyšší než basketbalový koš a těžší než pět aut. I kdyby však nebyli tak velcí, byli by výjimeční díky svému chobotu. Ten je něco jako čenich, ruka a brčko na pití v jednom. Protože jejich zvláštní nos dosahuje délky kolem 1,8 metru, mohu se živit jak trávou ze země, tak listím stromů. Je to důležité, protože slon spotřebuje denně asi 2300 kilogramů potravy. Díky ohromné velikosti a síle jsou sloni chráněni před všemi predátory, kromě jedněch: lidských pytláků. To takoví hroši, kteří patří také mezi savce a vypadají díky své baculaté postavě docela neškodně, jsou pro člověka naopak velmi nebezpeční: Dovedou převrhnout člun a pokousat posádku tak, že zemře. Usmrtí více lidí než lvi. Svět savců je rozmanitý a sahá od netopýra až po velrybu. Encyklopedie z dílny anglického nakladatelství Time Life vybírá to nejzajímavější a předkládá čtenářům v přehledné formě obrazových dvoustran. I když edice nese název Encyklopedie školáka, zaujme vás jistě i o prázdninách, kdy příležitostí pozorovat život v přírodě se naskýtá mnohem víc než ve školním roce.