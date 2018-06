kniha pro vás

Milovníci kresleného humoru si mohou pořídit další exemplář do své případné sbírky. Na čtyřicet českých karikaturistů totiž přijalo výzvu Českého paralympijského výboru, aby se na život lidí se zdravotním postižením a sportovců zejména - podívali po svém. V zemi, kde ještě stále někteří lidé nevědí, kam s očima, míjejí-li na ulici vozíčkáře, či jak to zaonačit, aby »neviděli« postižení duševní, to nebyl úkol lehký. Jak ale prohlásil kreslíř Miroslav Barták, pro nějž je právě medicína včetně zdravotních handicapů oblastí, v níž u nás drží jednoznačně primát: »Život mne naučil, že každý z nás je tak či onak postižený, není nikoho, kdo by uměl všechno. Otázka tedy nezní, zda někdo je či není postižený, ale jak se dokáže se svými plusy i minusy vyrovnat.«