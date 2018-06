kniha pro vás

Člověk se ani zdaleka nedožívá jako jediný z živých tvorů vysokého věku. Počítá-li se za průměrný lidský věk 75 let, pak stejného věku může dosáhnout například slon. Mořská sasanka žije 80 let, stejně tak i úhoř říční nebo jeseter, pokud nemají smůlu a nenarazí na zdatného rybáře. Kosatka dravá se může dožít devadesáti let, ještěr zvaný hatérie překoná i stovku. O želvách se ví, že žijí dlouho, ale uhodli byste, kolik přibližně? Se svými 120 lety života drží ve zvířecí říši rekord. Na opačném pólu jsou jepice, jimž osud nadělil jen dvanáct hodin života. Podobných zajímavostí obsahuje kniha Živý svět, další díl Dětské ilustrované encyklopedie přejímané z nakladatelství A Dorling Kindersley Book, na každé straně tucet. Pozoruhodné je na ní to, že jako jedna z mála knih řadí člověka do společnosti rostlinné a zvířecí říše, takže pojednání o lidské kostře navazuje hned na velbloudy. Mimochodem, víte, kolik hrbů má dromedár? Správně, jenom jeden! Kniha je bohatě a názorně ilustrována, jedinou drobnou nevýhodou je, že hesla nemohla být kvůli souběžnému vydání české i slovenské verze řazena podle abecedy. Podrobný obsah a rejstřík však tento nedostatek přiměřeně napravují.