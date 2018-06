kniha pro vás

Dva miliony dolarů vynesl před čtyřmi lety americkému charitativnímu fondu Breakthrough Breast Cancer prodej více než 350 000 triček s nápisem Móda proti rakovině prsu. Bezpochyby proto, že do kampaně, která měla ženy upozornit na fakt, že právě tomuto typu rakoviny je možné se při včasném odhalení ubránit, se zapojily takové osobnosti jako třeba Calvin Klein, Donna Karanová či Oscar de la Renta. Módní průmysl je vinen tím, že propaguje dokonalou ženu, přiznali tehdy přední světoví návrháři, a i proto se většina z nich stydí o svém handicapu hovořit veřejně. O dva roky později se Caryn Franklinové, redaktorce britského televizního módního pořadu, podařilo ke stejné aktivitě vyprovokovat i ostrovní módní esa. Zájem veřejnosti ji přiměl i k vydání knihy, která nabízí souhrn základních informací týkajících se prsů a péče o ně, jejich rakovinného postižení i různých léčebných metod a výsledků nejnovějších vědeckých výzkumů. Nechybějí ani osobní výpovědi žen, které jen dokumentují to, co tvrdí lékaři - totiž že nad tímto zhoubným onemocněním lze zvítězit, ovšem pouze za předpokladu, že se člověk objeví v ordinaci co nejdříve.