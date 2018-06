kniha pro vás

Víte, co znamená mandala? Je to docela jednoduché: kruh. V budhistické tradici byla mandala, slovo ze staroindického jazyka, odedávna používána jako meditační znak. Může to být nějaký vzor, struktura, květina - ale vždy má podobu kruhu, v němž je všechno soustředěno kolem středu. Tento střed neboli centrum je obsažen i ve slově »koncentrace« - a o tu při práci s mandelami jde především. Střed zároveň znamená i bezpečí, ze středu je možné čerpat klid a sílu. A jak se s mandelami zachází? Můžete je vytvořit sami podle své fantazie - nebo se můžete inspirovat knihou plnou mandel pro děti, kterou právě vydalo nakladatelství Ikar. Jsou černobílé, proto si můžete o prázdninách zpestřit deštivé dny jejich vybarvováním. Ale pozor: když je budete dětem předkládat příliš často, ztratí svoji hodnotu. Doporučuje se je vybarvovat například po hektickém dni bohatém na zážitky nebo po výletě. Děti by na vybarvování měly mít dost času, aby ho mohly dokončit, počítejte alespoň s dvaceti minutami až půlhodinou. Nezapomeňte je pochválit, případně jim během vybarvování poradit.