kniha pro vás

ale i kterémkoliv jiném městě - se dá chodit dvojím způsobem: buďto způsobně za průvodcem, který drží v ruce vztyčený deštník a zahrnuje posluchače historickými fakty, anebo nezpůsobně tak, že si všechno chcete doslova ohmatat a vyzkoušet na vlastní kůži. Jestliže se tedy v tom druhém případě vypravíte například na Císařský ostrov, můžete vyzkoušet hru Medvědí proutky, kterou vymyslel medvídek Pú ve stejnojmenné knížce A. A. Milnea: Na jedné straně lávky (výše proti proudu) hodí všichni najednou do vody svůj proutek. Pak přeběhnou na druhou stranu lávky a soutěží, komu větvička vyplave nejdříve. Při přebíhání ovšem dávají pozor, aby neporazili procházející lidi! Netradiční soubor námětů pro vycházky s dětmi po Praze nabízí nejrůznější zajímavosti, staré pověsti i nahlédnutí do historie formou, která děti (ale nejen je) určitě zaujme. Trasy jsou doplněny popisem her, které si účastníci výletu mohou na doporučených místech zahrát. Vycházky jsou přizpůsobeny dětem a lze je absolvovat během dvou až pěti hodin. Orientaci usnadňuje přehledný plánek v úvodu popisu každé trasy. Knížka, kterou patrně uvítají jak rodiče, tak i vedoucí turistických či skautských oddílů a učitelé základních škol, pomůže objevit mnoho zajímavostí nejen mimopražským návštěvníkům, ale i rodilým Pražanům.