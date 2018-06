Kniha pro vás

Wolfgang Hensel: RADOST ZE ZAHRADY (Nakladatelství Svojtka & Co.)Zahrada může vzniknout skoro všude - třeba i na místě, kde ještě nedávno bývalo smetiště. Kromě kousku pozemku, pár semínek a rýče je však do začátku potřeba ještě něco: nápad. Ten se stane základem plánu budoucí zahrady, kde si můžete v duchu přesazovat stromy, přelévat jezírko a přemisťovat cesty, až nakonec vznikne to pravé řešení. Kniha Radost ze zahrady klade čtenářům otázky, které vyvstanou při plánování a zakládání zahrady - a nabízí nejrůznější varianty odpovědí. Tak si podle stanoviště, velikosti plochy, finančních možností i osobního vkusu můžete »nasucho« naplánovat několik desítek řešení, zvážit jejich pro a proti a nakonec z nich vybrat to, které vám nejvíc vyhovuje. Popis prací i výběr květin a doplňků, jež dělí barevný náčrtek na papíře od posezení ve vonící zelené oáze, vám pak pomůže vrátit se zpátky do reality. Neboť - jak píše autor - »čím skvostnější je zahrada, tím více práce vyžaduje«. Skutečnou radostí ovšem může být i jednoduše založená zahrádka, která se o sebe z větší části dokáže postarat sama - jen ji správně vymyslet a osadit.