kniha pro vás

i tak b`y se mohla jmenovat útlá, leč podrobná publikace, určená především těm, kdo se v roli delikventa ocitli poprvé v životě. Klade si za cíl provést své čtenáře, ať už mají svědomí průzračné jak lesní studánku, či černé jako upíří šos, světem současných českých věznic. Pokud jste se vy či vaši blízcí dostali do křížku se zákonem, dozvíte se mnohé z toho, co se brzy stane vaší novou životní realitou: za jakých okolností smí vězeň žádat o advokáta, která práva a povinnosti ho čekají v cele či jak by se měli chovat rodiče a příbuzní, kteří se černou ovci rodiny nechystají odepsat. Nechybějí základní informace o různých typech věznic, právních a materiálních jistotách odsouzeného, o možnostech psychoterapie, vzdělávání a náboženského života. Zajímavé jsou kapitoly, které se věnují útěkům vězňů od 70. let až po současnost, třebaže vám detailní návod jak prchnout z vězení neposkytnou. K půvabům knihy patří i slovníček vězeňského argotu.