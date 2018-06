Knightley se odhalila v reklamě, na snímcích má zvětšená prsa

Hvězda trilogie Piráti z Karibiku působí v nové reklamní kampani na parfém značky Coco Chanel velmi sexy. Se smyslným výrazem ve tváři hledí přímo do objektivu fotografa, přičemž má na sobě pouze bílou košili ležérně padající z ramen a černé kšandy, které zakrývají jen to nejnutnější. Její prsa však v porovnání s jinými fotografiemi čtyřiadvacetileté herečky vypadají poměrně bujně. Je proto dost pravděpodobné, že k lepšímu poprsí pomohly Keiře Knightley digitální technologie.

Podobné úpravy přitom herečka zavrhla poté, co vyšly na povrch upravené snímky k filmu Král Artuš, kde Knightley ztvárnila hlavní roli. Když totiž poprvé viděla plakát k filmu, nevěřila svým očím. Nejen že měla úplně jiné proporce v místě ňader, ale navíc byl výsledek podle jejích slov směšný. Úpravu dekoltu na plakátu k filmu Vévodkyně proto Knightley bez dlouhého přemýšlení odmítla.

"Byla jsem zděšená. Upřímně říkám, že bych s takovou prasečinou nikdy nesouhlasila. Když mi ukázali první snímky, musela jsem se smát. Měla jsem prsa, která mi padala ke kolenům. Řekla jsem si, že je asi nezvětšili, ale protáhli. Vypadalo to, jako by mi nasadili prsa své babičky," popsala herečka. Grafici pak na její přání museli plakát předělat a ňadra vymodelovat do tvaru, se kterým souhlasila.