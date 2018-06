Kňažko: Ve VyVolených nejde o nahá těla

Jak se vám líbila první česko-slovenská reality show?

Na začátek to bylo dobré.

Znáte naše vyvolené?

Přiznám se, že méně než ty naše. Favorita mezi nimi také nemám. Ale to nemám ani mezi slovenskými soutěžícími. Čím se zužuje možnost výběru, tím se klade větší důraz na to, aby se charaktery a jednotliví zúčastnění otevírali víc a víc. A nikdo přesně neví, co bude pod další vrstvou a jak budou reagovat hlavně diváci. Je to zábava a poučení pro ně, já mám ještě jinou práci. Samozřejmě to sleduji, protože mě to zajímá, musí mě to zajímat. Jde mi ale především o to, aby všechno fungovalo, aby lidé měli dobré podmínky pro práci. Jsem rád, že má reality show sledovanost a že se nám většinou daří udržet to i v takových mezích, abychom nedostávali pokuty a podobně.

Už jste za něco pokutu dostali?

Například za obscénní gesta. Myslím si, že někteří členové Rady pro televizní a rozhlasové vysílání jsou přecitlivělí. My se totiž v zásadě vyhýbáme před dvaadvacátou hodinou všem pikantním scénám. Já jsem stále přesvědčený o tom, že v této reality show nejde o atraktivitu nahých částí těla, to je jen průvodní jev, který velmi rychle ztratí na zajímavosti. Spíš jde o to, aby se vytvořila základní typologie zúčastněných a aby se vyvíjely nějaké vztahy. Aby ti lidé byli rozdílní, aby vzniklo přirozené napětí, konflikty i přátelství. Je to zkrátka hra se vztahy a ta je zajímavá. A pokud se na to zapomene jako v některé konkurenční televizi v podobné reality show, tak diváci ztrácejí zájem.

Co podle vás dokáže udržet pozornost diváků?

Starší a povrchnější lidi zajímá povrch děje. Nás, mladé a citlivé, zajímají právě ty vzpomínané vztahy. Situace se dá fabulovat, nějakým způsobem modelovat, ale je hezčí, když vzniká spontánně a přirozeně a když jsou soutěžící překvapovaní sami mezi sebou. Tím pádem je překvapený i divák – a tehdy je to podle mne dobré. Předpokládám, že setkáním s kolegy z Čech se to svým způsobem vzájemně obohatí. Přijdou na různé jiné výrazy. Ostatně jsem si všiml, jak se pozastavují nad názvy některých intimních částí ženského těla a baví se tím, jakým směšným způsobem se u nás nazývají. Váš Vladko se mohl zbláznit z výrazu „šuška“. Běžel za ostatními a křičel: Poslouchejte, víte, jak se to jmenuje, co máte tam dole? Šuška!

Nechystáte se také vstoupit do vily jako ředitel Primy Martin Dvořák?

Mám smůlu, že když tam vejdu, poznají mě a ztratí se jakákoli možnost rozehrání situace. Ale uvažujeme o tom, že jim tam jednou přijdu udělat kávu. Bylo to dokonce naplánované na pondělí, ale událost, že čeští vyvolení se stěhují na Slovensko, byla natolik silná, že jsem zvážil svou účast jako nepotřebnou. Uvidím za týden, za dva. Zkusím se nějak zamaskovat a strávit s nimi nějakou tu hodinku.

Kdyby se jeden z vašich tří synů přihlásil na casting VyVolených, vymlouval byste mu to, nebo doporučoval?

Asi bychom o tom diskutovali. Zajímalo by mě, proč do toho chce jít. Každý má nějaký motiv, někdo finanční, někdo hledá dobrodružství, protože je dobrodružná povaha. Nemyslím si, že bych jim v tom bránil. Domnívám se však, že ani jednoho z nich by vůbec nenapadlo, že by se castingů zúčastnili. Já sám je tam nepřihlašoval a ani je k tomu neprovokoval. Nejmladší syn vyvolené fotografuje a baví ho to, druhý učí v Praze tai-či a třetí podniká v Mostě.

Co předcházelo kývnutí na spolupráci s českou reality show?

Když mi Martin Dvořák v neděli v šest ráno volal, neměl bych zásadně o čem rozmýšlet, pokud jde o to, pomoci někomu v těžké situaci. Ale to je jen první a velmi malý krok – a já se potřeboval především poradit se svými spolupracovníky, do jaké míry a co by bylo možné pro Čechy udělat. Chvíli nám to trvalo, konzultovali jsme to samozřejmě i s našimi maďarskými kolegy. V konečném důsledku jsme přijali rozhodnutí, že za jistých podmínek ano. Tou zásadní je, že to nesmí negativně ovlivnit naši produkci. Na druhé straně uděláme maximum pro to, aby to co nejméně negativně ovlivnilo produkci Primy. Jsem rád, že došlo k takovéto spolupráci, i když na základě těchto nečekaných událostí. Já se však myšlenkou vzájemné spolupráce zabývám už dlouho, protože si myslím, že je potřeba to zkusit.

Jak jste vyřešili finanční stránku?

Zatím jsme o tom vůbec nemluvili, ale určitě se na finančních úhradách nějak dohodneme. Nebudeme zneužívat situace, samozřejmě nás to stojí jisté náklady, které teď nebudu vyčíslovat. Pracuje se na nich. Kdyby Prima vysílala z Prahy ze svého studia, tak má jisté finanční výdaje a minimálně ty samé bude mít pochopitelně i tady. Teď je podstatné, že může svoji reality show dovysílat a že nám to nesmí ublížit.

Kdyby se ukázalo spojení české a slovenské reality show jako velmi výhodné, uvažovali byste o tomto modelu i v případě druhé řady VyVolených?

Zatím nejsme tak daleko, abychom o něčem podobném diskutovali. Tato spolupráce může být pro některé programy zajímavá, a dokonce finančně výhodná, ale to je všechno, co si o tom teď myslím. Jinak nemám žádný konkrétní návrh, který bych mohl zveřejnit a na kterém bychom se dohodli. Ale osobně bych přivítal, kdybychom v budoucnu takovýto projekt našli.