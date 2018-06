Kňažko omezuje své budoucí sousedy

Řádně povolená stavba měla mít totiž původně pět garáží a kvůli dvěma garážím navíc se sousedé nemohou dostat na své pozemky, poněvadž jim v tom brání masivní betonová zeď. "Tu

nechutnou čínskou zeď v Bratislavě po Kňažkovi už i nazýváme," cituje deník jednoho z místních obyvatel.

Budoucí sousedé naříkají nad znehodnocením svých pozemků i nad znemožněním průjezdu. Několik rodin si už koncem loňského roku podalo stížnost na příslušných úřadech, kde žádají přímý vstup na své pozemky, zpracování nové dokumentace, ze které bude zřejmý dopad na jejich vlastnická práva.

Kňažko však údajně nechce respektovat ani rozhodnutí Okresního úřadu, podle kterého výstavba dvou garáží navíc nebyla povolena. Ačkoli úřad požadoval zastavení prací, ministr v započatém díle nadále pokračuje a k celé záležitosti se prozatím odmítl vyjádřit.

Kňažko se do středu zájmu dostal již v prosinci 1995, v době, kdy působil v opozici. Tehdy mu totiž bratislavská radnice odsouhlasila prodej domu na lukrativním pozemku přímo pod Bratislavským hradem za pouhých 2,5 milionu korun.

"Pokud by někdo z kritiků chtěl o korunu laciněji koupit to, co kupuji, tak mu to klidně prodám," prohlašoval tehdy Kňažko. Ovšem jen do chvíle, kdy se jej za slovo neúspěšně pokoušel chytit bratislavský deník Nový čas spolu s nejmenovaným stavebním inženýrem. Jakmile "zájemce" v doprovodu reportérů přednesl svůj návrh zaskočenému politikovi, ukázalo se, že Kňažko nemíní a ani nemínil dům prodávat.