Klumová si přeje se Sealem dítě

Seal prohlásil, že od té doby, co žije s Heidi, je sice trpělivější, ale také méně tolerantní. "Například vůči lidem, co mě okrádají o čas, který bych mohl trávit se svou rodinou," řekl zpěvák německému časopisu Bunte.

To, že tak najednou našel zalíbení v rodinném životě, podle Seala souvisí především s věkem. Muži jsou prý až do třicítky chlapci. "Jestliže se ženy pokoušejí o vážnější vztah s mužem pod třicet let, zbytečně ztrácejí čas," vysvětluje zpěvák. Teprve ve čtyřiceti muži podle něj buď už mají rodinu, anebo by o ni přinejmenším měli začít uvažovat.

Pokud jde o vlastnosti jeho o deset let mladší partnerky, které mu nejvíce imponují, jsou prý typicky německé - pokora a svědomitost. "Dám vám jednoduchý příklad: slíbím, že vynesu odpadky, a pak na to zapomenu. Heidi zaboha nedokáže pochopit, jak můžu na něco takového zapomenout," prozrazuje Seal. Dodává, že když naopak Klumová něco řekne, pak to také skutečně udělá.

Dcerku Leni má modelka z předchozího vztahu s manažerem týmu formule 1 Renault Flaviem Briatorem. Předtím byla pět let provdána za kadeřníka Rika Pipina.