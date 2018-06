Klumová předváděla v šestinedělí, kila navíc schovala v korzetu

Na rozdíl od ostatních modelek, které byly většinou jen v podprsence a kalhotkách, měla Heidi Klumová na přehlídce prádla Victoria´a Secret zeštíhlující korzet a své boky zakryla sukní. I tak byla ovšem ozdobou přehlídky a velkým překvapením, protože původně měla celou show jen moderovat a ne předvádět své křivky.

"Je to méně stresující. Rozhodně se necítíte tolik pod tlakem, jako když natřásáte své tělo před miliony očí z celého světa," řekla o své úloze moderátorky Klumová magazínu People den před přehlídkou.

Modelka však uznává, že na spodní prádlo by si zatím netroufla. Ještě prý musí shodit aspoň deset kilogramů. "Je mi jasné, že mám teď plnoštíhlejší postavu. Rozhodně jsem teď nejtěžší z celé skupiny třiceti holek," řekla Heidi Klumová po přehlídce.

Šestatřicetiletá modelka porodila minulý měsíc dceru Lou. Hned potom začala tvrdě pracovat na své opětovné štíhlosti s osobním trenérem Davidem Kirschem. Cvičila dvakrát denně a držela vyváženou dietu. Přesto jí to šlo pomaleji než u předchozích dětí.

"Všechno se mění, jak člověk stárne. Bylo to úplně jiné, když mi bylo jednatřicet po prvním dítěti a teď, když mi je šestatřicet po čtvrtém. Myslím, že když člověk čeká moc dlouho a už se to tam usadí, tak to tam zůstane napořád. Musím se hodně motivovat," přiznala Heidi.

Je to zřejmě naposled, co musí Heidi Klumová shazovat kila po porodu. Další děti už s manželem Sealem neplánují. "Ano, myslíme si, že čtyři stačí. Je toho moc. U nás doma je hrozně hlučno. Můj manžel seděl u stolu a díval se na to a jen se zděsil, že brzy přijde čtvrté dítě a bude ještě víc hluku," řekla Heidi Klumová před porodem magazínu People.