Klumová je závislá na hamburgrech

Supermodelka přiznala, že trpí závislostí na tradičním jídle amerických fastfoodů. Údajně nejvíce si pochutná na Big Macu, nepohrdne ale ani žádným jiným pořádným kusem mletého grilovaného masa.

Na jídle z rychlého občerstvení si vybudovala závislost již v dětství, kdy společně s rodinou vyrážela na do restaurací v okolí rodného Bergisch-Gladbachu. "Doma jsme museli jezdit do fastfoodu ve vedlejším městě. Byl to velký výlet, když jsme tak vyrazili!" vzpomíná Klumová.



"V dětství jsem si vychutnávala hamburgery jako speciální dárek. A dělám to tak dodnes. Kdykoliv ho jím, připadám si jako ve snu," rozplývala se modelka při rozhovoru pro internetový magazín ContactMusic.

Nemůže si proto nyní vynachválit život ve Spojených státech, kde je na rozdíl od Německa rychlé občerstvení na každém rohu.



Klumová si bez hamburgerů nedokáže život představit. Kvůli štíhlé postavě si jich ale už nedopřává tolik, jako když byla malá. "Miluju v nich tu podivnou omáčku s protlakem a okurkou," dodala ke své hamburgerové slabosti Heidi.

Navíc má velké štěstí, že netloustne. Sama by měla máslo na hlavě. Nedávno totiž jako porotkyně vmetla štíhlé dívce, která přišla na konkurz do reality show Německo hledá modelku, že je příliš tlustá. Mezi diváky to vyvolalo řadu protestů.