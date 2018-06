Klukové se už po Šimkovi nestýská

Divadelní život Uršuly Klukové je dlouhý a bohatý, přesto nikdy nepatřila k oporám velkých divadel. Její charakteristický hlas a živelný projev, umocněný výraznou mimikou, ji předurčuje k malým jevištím a malým formám.

Kočovný život zájezdové herečky ji za dlouhá léta neunavil, ale její pohled se přece jen změnil: "Měla jsem i jiný principály, než jen Slávka Šimka a Františka. Dělala jsem dlouho i s Pepou Dvořákem, deset let," vzpomíná herečka, která mezi direktorem - učitelem a direktorem - politikem žádné velké rozdíly nevidí. "Slávek byl učitel, když byl ještě hodně mladej. Paní Šimková, jeho maminka, byla učitelka, jeho žena Madla je taky učitelka, je to taková učitelská rodina. Možná teda má trošku takovou učitelskou povahu, ale Franta poslaneckou ani ne, on to dělal příliš krátce a nebyl tím moc obklopen," míní Uršula Kluková.

Divadelní partnerství s Miloslavem Šimkem jí dlouhý čas chybělo, ale teď je plně vytížená a na smutky není čas: "Se Slávkem jsem byla velkej kamarád, ale trvalo to asi sedm let, než jsme se spřátelili, on je dost nepřístupnej. Když jsem odešla, dlouho se mi stejskalo. Ale návrat neplánuju, ty já neplánuju nikdy. Nepálím mosty, ale vracet se člověk nemá, je to nuda, otrava… V tomhle povolání je lepší dělat vždycky něco novýho." Sám František Ringo Čech o Uršule říká, že je jedna z mála, která o Slávkovi mluví za všech okolností pozitivně: "To se jen tak divadelním ředitelům nestává."

Současnost Uršuly Klukové patří divadlu, ale i komornějším pořadům: "Nemám volbu jasnou, a kdybych ji měla, tak bych vám ji stejně neřekla. Se Slávkem jsem dělala sedmnáct let… Vždycky, když někam vlezu, jsem tam strašně dlouho, ale zjistila jsem, že je to velká chyba, takže už to nebudu dělat.

Budu pendlovat… Ještě nependluju, protože mě to tady u Franty docela zaměstnává, hraju ve všem a je to hodně představení. Ale občas dělám svoje věci, který mám už tři roky, od doby, co jsem od Slávka odešla. Pohádku pro děti s Vlado Štancelem a pořad s Věrou Křesadlovou, " říká herečka, která příliš neplánuje, ale ničemu se neuzavírá.