Kluka z vesnice bych si nevzala

Když se Kateřina Průšová stala loni Miss 2002, plánovala si kariéru modelky. Nyní, v devatenácti, už tuto profesi nestaví na první místo. Dnes večer předá korunku své nástupkyni s pocitem, že končící roční kralování náležitě využila: "Udělala jsem si takové kontakty, abych mohla titul Miss šikovně prodat."



* Co vás v uplynulých dvanácti měsících nejvíc rozhodilo?

Aféra s pornofotkami! Radost z titulu Miss jsem si nestačila užít. Žádné poletování v oblacích. Hned se do mě pustil bulvár. Týden po soutěži začaly vycházet články, že jsem prý kdysi nafotila pornografické fotografie. A spekulovalo se, zda kvůli tomu budu vracet korunku. Od těch dnů jsem se nadlouho zařadila mezi skandální missky.

* Ale nakonec jste nic nevracela.

Korunka mi zůstala, ale hodně jsem zhubla a nervově jsem se dostala na dno. Kdybych nebyla tvrdá osobnost, tak by mě ta fáma položila.

* Takže jen fáma?

Ano, fáma. Rozpoutala ji holka, která mi chtěla ublížit. Zavolala do novin, že jsem něco nafotila, a novináři se toho chytli. Nafoukla se obrovská bublina.

* Kdo vám pomohl? Miloslav Zapletal, šéf agentury Art Production K/2, která soutěž organizuje?

Pomohl mi hodně. Udělal tiskovou konferenci, kde se vše vysvětlilo. Řekl, že jsem neudělala nic špatného, takže nemá důvod mi odebírat korunku. A že pokud nějaké fotky existují, tak jsou to jen moje privátní snímky. Myslím, že spousta mladých lidí má takové fotky. Já si snímky, na kterých jsem nahá, pořídila na dovolené s bývalým přítelem. Ale to je přece moje věc, nikdo mě za to nemůže soudit.

* Fakt je, že články o vašem údajném účinkování v pornobranži z vás udělaly nadmíru známou osobu. Co když vám to i pomohlo?

Spousta lidí mi tvrdila, že špatná reklama je taky reklama. Jenže já si skutečně vytrpěla své. Na druhé straně je fakt, že když někam přijdu, skoro všichni vědí, kdo je Průšová: ta s tím velkým skandálem.



Šla jsem na kobereček



* Našla jste v modelingu dostatečné uplatnění? Jak často vystupujete?

Tak třikrát týdně.

* Ale stěžovala jste si, že vám agentura Miss Models, která dívky zastupuje, nezajišťuje adekvátní uplatnění. Agenturu jste v tisku bez obalu označila za "naprosto neschopnou".

A byla to pravda! Kšefty jsem si musela shánět sama, protože se o nás nepostarali tak, jak měli. Zrovna tenhle týden jsme měli v agentuře zasedání. Domlouvaly se různé změny. Ale pro mě už je pozdě. Já jako miss končím, teď bude nová. Změny měly přijít v době, kdy jsem ještě kralovala.

* Práci jste si obstarávala sama? Načerno?

Podle smlouvy s agenturou jsem to dělat nesměla. Když se na to přišlo, šla jsem na kobereček.

* A co když o vás nebyl zájem?

Jo? A jak je potom možné, že jsem si bokem sehnala práce dost?

* Hodláte v modelingu setrvat i v příštích letech?

Už to není mou prioritou. Prosadit se v tomhle oboru je nesmírně těžké, protože modelek je hrozně moc. Jsou na každém rohu. Nechci se sice vzdát přehlídek a focení, ale do budoucna bych se ráda věnovala něčemu jinému - produkci. Bavilo by mě organizovat různé přehlídky a společenské akce. Také jsem byla na kamerových zkouškách, protože mi nabídli roli v jednom českém filmu.

* Sobotním večerem, kdy bude zvolena nová miss, vaše "funkční" období končí. Nemyslíte, že si v agentuře vydechnou? Že jim odpadnou problémy a incidenty?

Narážíte na zkoušku z angličtiny?

* Ano. Na to, že jste se jí nezúčastnila a pak nesměla odcestovat na Miss Universe do Panamy.

Jela jsem na dovolenou do Itálie a oznámila, že v termínu zkoušky tady nebudu. Zapletalovi to nikdo nevyřídil a on si myslel, že jsem se na přezkoušení vykašlala. Nemůžu za to, že si to mezi sebou neřekli. Vina je na jejich straně. Tím končím.

* Možná jste při větší vstřícnosti a menší prostořekosti mohla z ročního kralování vytěžit víc.

Ne, já vytěžila, co se dalo. Jsem spokojená. Získala jsem kontakty, peníze, seznámila jsem se s důležitými lidmi.

* Kteří lidé jsou pro vaši kariéru důležití?

Ti, kteří mi pomohou k další práci, kterou bych chtěla v životě dělat. Choreografové, režiséři, ředitelé různých firem... Kdybych nesoutěžila o titul Miss, nikdy bych je nepotkala.



Do Prahy, do velkého světa

* Proč se každá nová královna krásy tak rychle rozejde se svým partnerem, který jí při soutěži držel palce?

Asi proto, že mezi sebou měli problémy už předtím. Tak to bylo v mém případě. Skřípalo to, ale vydrželi jsme spolu ještě tři měsíce. Jenže já musela chodit na večírky. Partner mě sice doprovázel, ale lidé měli zájem o miss, nikoliv o jejího kluka, který si pak připadal jako páté kolo u vozu.

* A vy jste si naopak připadala mezi smetánkou jako v Jiříkově vidění?

To víte, že jo! Byla jsem obyčejná holka z malé Chrastavy. Holka, která má běžné zájmy. Chodí do školy, na diskotéky, občas si vydělá nějakou korunu na oblečení... A najednou vás přesadí do Prahy, do velkého světa!

* Vedle Karla Gotta a dalších slavných lidí, vedle mocných šéfů a manažerů...

Smějete se? Jenže opravdu to tak je. Když si vzpomenu, jak jsem brzy po finále šla do televizní Caruso show... Hrůza! Dali mi mikrofon a já ani neuměla pořádně mluvit, nedala jsem dohromady holou větu, nedokázala na nic zareagovat. Nedivte se, nikdy jsem nic takového nezažila. Když jsem však později vystupovala v Do-re-mi, byl to velký pokrok. Člověk se ve všem hrozně změní.

* Ve všem k lepšímu?

To nemůžu posoudit. Vjednom si jsem ovšem jistá: rychle jsem dospěla. Už se o sebe umím postarat.

* Jste z Chrastavy, malého městečka kousek od Liberce. Vzala byste si třeba chlapce z vedlejšího stavení?

Upřímně říkám ne!

* Hodně jste vyrostla...

Neberte to tak, že jsem namyšlená. Jen mám najednou jiné zájmy. Když přijedu domů za rodiči, ráda zajdu do chrastavské hospody a popovídám si s místními lidmi. Ale už žiju úplně jinak, prostě to není jako dřív. Před dvěma roky jsem u nás po vesnici ještě lítala v teplákách, ale dnes jsem jinde, v jiném prostředí.

* V zábavnějším a blyštivějším?

Je v něm dost přetvářky. Každý se na vás směje, protože jste ta Průšová, každý by s vámi chtěl jít na kafe. Naštěstí dovedu vycítit faleš.

* Ale přesto vás to v Praze baví?

Baví. Třeba i proto, že jsem si tady našla nového přítele. Kdybych nevyhrála titul Miss a nepřestěhovala se do Prahy, nikdy bych ho nepotkala.

* Je to zámožný muž?

Je to normální kluk. Podnikatel, spolumajitel firmy na spodní prádlo. Ani přehnaně bohatý, ani chudý. Nedávno jste se zasnoubili. Není to v devatenácti unáhlená horlivost? Zasnoubení ještě neznamená, že se za týden vezmeme. A taky se dá zrušit.

Rodiče? Co mohli změnit...

* Mívala jste ve škole dvojku z mravů?

Stalo se to.

* Důvod?

Jak jste si všiml, mám trochu prořízlou pusu. Nemluvím sprostě, nejsem žádný kanál, ale co na srdci, to na jazyku.

* To vás měli kantoři na hotelové škole plné zuby.

Jak kteří. Jsem blondýna s dlouhýma nohama, což starší, zakomplexované profesorky nemají rády.

* Profesoři se také mračili?

Měli jsme i takové, na něž můj vzhled zabíral. To je přece normální.

* Od patnácti jste přespávala u bývalého přítele. V tak raném věku to není obvyklé.

V týdnu jsem bývala u něj, ale zázemí jsem měla u rodičů.

* Jak se na to tvářili?

Velice nešťastně. Dost jim vadil i dvanáctiletý věkový rozdíl. Ale co mohli změnit? Táta mi říkal: Co mám dělat, mám tě zabít?! Hlavně mě zapřísahal, abych dokončila školu. To jsem splnila a mám klid. Nic mi nechybí.

* Zamyslela jste se někdy nad tím, jak byste se chovala na místě vaší maminky? Byla byste klidná, kdyby dcerka v patnácti nocovala u cizího muže?

Šílela bych! Teď, když jsem starší, vidím, jaké jsem dělala blbosti a jak jsem rodiče trápila. Ale víte, že jsem dost dlouho byla hodné dítě?

* Do patnácti?

Tak nějak. Potom se to zlomilo.