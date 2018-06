Kluci zazpívali hned pět českých písniček

Čím blíže jsou finále, tím lépe by měli zpívat, zvládat trému a celkově se umět prezentovat. Bohužel stále jejich výkony poznamenává tréma a jsou nejistí. Snad si stále ještě zvykají, ale zatím skoro nikdo nepodal nějaký oslnivý výkon, který by mi nahnal onu "husinu" Ilony Csákové.

Povedlo se to snad jen Tereze Najdekrové v prvním semifinále s písní My Immortal od Evanescence. Ta samá Tereza ovšem tento víkend interpretací písně Richieho Sambory totálně zapadla. Ono se většinou nevyplácí brát si písničku opačného pohlaví.

Nabídka byla pestrá

Tento víkend patřila sobota holkám. Tentokrát byla nabídka písní žánrově mnohem pestřejší. Slyšeli jsme rockovou What´s Up v podání Báry Zemanové, stejně tak Leona Černá vsadila na rockovou babičku Tinu Turner a její hit The Best. Rock zvolila také Tereza Najdekrová, konkrétně zpívala song od Richieho Sambory, kytaristy kapely Bon Jovi. Petra Hlávková zpívala lyrickou Everytime od Britney Spears, drum´n´ bass si vybrala Eliška Faicová (zpívala Catch od Kosheen), Karolína Pavlíková se snažila zaujmout písní Hvězdy jako hvězdy, francouzskou píseň Je t´aime od Lary Fabian zpívala Soňa Pavelková. Popový kousek od Morcheeby Rome Wasn´t Built In A Day zazpívala Eva Krutáková.

V minulém díle mě nejvíc oslovila Tereza Najdekrová. Tentokrát ale zpívala přesně tak, jak řekla porota, tedy fádně. "Byla to lehká dieta," poznamenal Ondřej hejma. Lidé od Terezy prostě čekají výjimečné výkony.

Překvapením kola byla po minulém ne moc zdařilém výkonu Soňa Pavelková. I když jí porota poradila, ať si příště vybírá obezřetněji, mně se naopak výběr písně Je t´aime od Kanaďanky Lary Fabian velmi líbil. Soňa do toho dala šťávu a opravdu si dala záležet. Oproti ostatním s sebou přinesla svěží závan něčeho netradičního (zpívala francouzsky).

Všechna ostatní vystoupení měla tentýž stejný rys: zpěv bez větších intonačních chyb, ale prostě jen odzpívané, bez jakékoli dynamiky, energie v hlase, napětí nebo čehokoli, co by posluchače doopravdy zaujalo.

Přesto si troufnu ohodnotit alespoň nejhorší výkony druhého semifinále dívek: Eva Krutáková a na druhé místo by se jich vešlo více, například Eliška Faicová nebo Petra Hlávková.

Kluci zpívali hlavně česky

V neděli zpívali kluci a překvapili výběrem písniček. Z osmi jich bylo hned pět českých, což porota, a hlavně Ondřej Hejma, uvítala.

Zbyněk Drda i Jan Kříž si vybrali písničku od Janka Ledeckého. Zbyněk Nikdy to nevzdám z muzikálu Galileo a Honza Proklínám. Oba zazpívali obstojně, ale u Zbyňka se objevil nedostatek v podobě poměrně slabého, tenkého hlasu. A u Honzy neustále přetrvává "divadelní" problém. Při zpěvu prostě přehrává.

Robert Daniel "nezklamal". Zpíval You´re The First, The Last, My Everything od Barryho Whitea. Jeho výkon snad ani nemusím komentovat, zazpíval přesně tak, jak už to všichni známe. Žádné překvapení se nekonalo a svůj zlozvyk na hranici parodování stále ještě neodstranil.

Aleš Burket si vybral Sbírku zvadlejch růží od skupiny Wanastowi Vjecy. Výkon nebyl intonačně špatný, ale hlavně ve hlubších polohách se Alešovi příliš třásl hlas, jehož barva v této poloze nebyla moc příjemná. Ale aspoň byl lepší, než minule s popovou If You Believe.

Trošku zklamáním byli Martin Ševčík a Roman Lasota, kteří se mi minule líbili. Martin si vybral One od U2 a Roman Love´s Divine od Seala. Martin chvílemi sklouzával k napodobování Bona a ukázalo se, že jeho hlas na to ještě nestačí. Roman má zase velmi pěknou barvu hlasu, ale jeho zpěv stále ještě poznamenává tréma a nejistota a na jeho celkovém projevu je to bohužel znát. "Vymklo se vám to intonačně a hlavně rytmicky," poznamenal Eduard Klezla.

"Bylo to přeslazené." Takhle okomentoval Ondřej Hejma výkon Jaroslava Parčiho, který zpíval píseň Jen Jedenkrát od Jaroslava Šimka. Možná to bylo chvílemi opravdu přeslazené, ale aspoň má pěknou barvu hlasu a jeho zpěv je prostě čímsi zajímavý (snad je to plnost nebo dynamika hlasu).

U kluků mám stejný problém jako u holek. Všichni zpívají tak nějak nastejno, ale žádný výrazný talent. David Spilka se tomu trochu blíží a mohl by být ještě lepší, kdyby si odpustil umělé snažení o drsňácký hlas. Nezní to moc hezky, někdy mu to nevychází a pak se prozradí, že to vlastně není jeho přirozená poloha. Navíc bude zajímavé, až opustí písničky od Lucie (minule zpíval S tebou a tento víkend Jeden tvůj dotek) a bude muset zpívat i jiné žánry.

Adeptů na vypadnutí je opět více. Zmíním Aleše Burketa, který podle mě zvyšující se náročnost nebude zvládat hlasově, nebo Jana Kříže, který vše podává oním estrádním způsobem.

