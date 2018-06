Kluci si vybírali více rockových pecek

Na rozdíl od minulých řad letos semifinalisty doprovází živá kapela Pajky Pajk. Nový a mnohem lepší kabát dostala i scéna ve studiu, kde se semifinálová kola konají.

Na kluky byli všichni určitě zvědaví, protože jejich výkony byly doposud poměrně vyrovnané. Neobjevil se mezi nimi nějaký vyložený talent, který by nad ostatními vyčníval. Za zmínku by stáli snad jen Roman Lasota nebo Martin Ševčík. Pojďme si stručně připomenout jednotlivé výkony a hodnocení poroty.

Trochu nevděčnou roli prvního měl Jaroslav Parči. Zpíval I Just Called To Say I Love You od Stevieho Wondera. Až na drobné intonační nepřesnosti, které měli všichni, podal "velice slušný výkon," jak řekl Ondřej Hejma.

Jan Kříž si vybral Lemon Tree od Fool´s Garden, ale podle Eduarda Klezly podal výkon hodný spíše estrádního umělce. Měl pravdu a navíc začátek mu opravdu intonačně nevyšel.

Na Davida Spilku jsem byla opravdu zvědavá. Po nepřesvědčivém výkonu v divadle jsem čekala, co předvede. Jako jediný si vybral českou písničku, a to S tebou od Lucie. David má zajímavou barvu hlasu, ale ještě někdy neví, co s ním. I přesto ho Ondřej Hejma pochválil, Ilonu Csákovou zase potěšilo, že David nevynechal ani jedno slovo. Nejlepší hodnocení získal od Eduarda Klezly, který prohlásil, že ostatní by Davidovi mohli závidět a že David je velice nadějný zpěvák. No, uvidíme, co předvede v dalších kolech.

Jeden ze slabších výkonů podal Aleš Burket. Po písničkách od Chinaski nebo Divokého Billa si překvapivě vybral popík, a to If You Believe od Sashi. Ondřej Hejma ho odhalil, když prohlásil, že ten jeho výběr byl vykalkulovaný. Eduard Klezla trefně poznamenal, že pro Aleše bude další postup v soutěži problematický. "Já si takhle SuperStar nepředstavuju," dodal Klezla.

Naopak hodně podařený byl výstup nenápadného Martina Ševčíka. Vybral si Welcome To My Life od Simple Plan a zvládl to opravdu skvěle. V hlase ani stopa trémy nebo zakolísání hlasu. Ondřej Hejma ale překvapivě Martina kritizoval za menší intonační nedostatky, které však měli všichni soutěžící a u kterých mu to vůbec nevadilo. "Bylo to hodně vydatné co do energie," pochválila Martina Ilona Csáková.

Proboha, co to má znamenat?! Přesně tohle mi prolítlo hlavou, když začal zpívat Jan Kopečný. Otherside od Red Hot Chilli Peppers bylo prostě nad jeho síly. "Nebyla to vhodná volba," řekla Honzovi Ilona Csáková. A Eduard Klezla se přidal: "Takto si nepředstavuji interpretaci rockové písně."

Imitátor Toma Jonese Robert Daniel si dal tentokrát záležet a snažil se v Sinatrově My Way s parodováním držet při zdi. V jeho hlase konečně zbyl prostor pro techniku, kterou jako absolvent konzervatoře má. To je ale asi to jediné pozitivní. Ale jak řekl Eduard Klezla, Robert rozdělí publikum na dva tábory. Jedni ho budou nenávidět a druzí milovat. Pravdou je, že v semifinále podal svůj zatím nejlepší výkon. To však neznamená, že byl lepší než ostatní.

If Tomorrow Never Comes od Ronana Keatinga zpíval "mladý David Koller" Zbyněk Drda. I on podal jeden z nejlepších semifinálových výkonů. Okouzlil Ilonu Csákovou, která při jeho zpěvu měla husí kůži (ovšem už poněkolikáté) i Eduarda Klezlu, který Zbyňkovi řekl: "Každé kolo se lepšíte. Myslím si, že vyspějete a že jdete tou správnou cestou."

Roman Lasota měl největší potlesk. Interpretací písně Heaven od Bryana Adamse ale od poroty získal odlišné názory. Ondřej Hejma prohlásil, že Roman Bryana Adamse "sroluje". Také Iloně Csákové se Roman moc líbil. "Normálně jsi mě tou písní dostal. Hrozně se mi to líbilo." Ovšem Eduard Klezla Romanovi nic neodpustil a řekl, že Roman zůstává stále jen nadějným, ale že u něj na rozdíl od ostatních nevidí žádný pokrok.

Jako poslední zpíval Michal Michajlec, a to píseň Sexed Up od Robieho Williamse. Bohužel se mu to vůbec nepodařilo. Spíš naopak, jeho zpěv tahal za uši. Přesně to odhadl Ondřej Hejma, který Michala varoval, aby s tímto výkonem neměl v semifinálové konkurenci problémy. "Já vás vidím jako hvězdu modelingu. Zpívání berte spíše jako koníček," doporučil Michalovi Eduard Klezla.

Kdybychom měli shrnout nejlepší a nejhorší výkony sobotního semifinále, pak jednoznačně mezi nejhorší patřili právě Michal Michajlec, Jan Kopečný a Aleš Burket. Naopak nejlepší výkony podali Martin Ševčík, Zbyněk Drda a Roman Lasota. Kteří dva nakonec vypadnou, uvidíme až v pondělním vyhlášení.