Kluci a holky z městských nádraží

Čtrnáctiletá Zuzana přišla s rodiči do ordinace pod hrozbou, že ji čeká diagnostický ústav. Škola si na ni opakovaně stěžovala. "Hrubě narušuje výuku mluvením, nevhodnými (někdy i vulgárními) poznámkami... vstává, aby lépe viděla z okna... během přestávek je hlučná, upozorňuje na sebe i velmi hlasitým křikem... z některých situací lze usoudit, že její chování je promyšlené a účelové," napsal třídní učitel. "Vyučující vynakládají maximální úsilí na to, aby se chování a prospěch Zuzany zlepšily. Žákyni byly postupně uděleny napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy." Obecné pohoršení (!) vyvolávala skutečnost, že ještě před rokem Zuzana patřila mezi nejvzornější žáky. Rodiče působili dojmem úspěšných lidí. Otec podnikal s počítačovým softwarem, matka pracovala jako účetní v zahraniční firmě. Sdělili mi, že Zuzana se chová "divně" už několik měsíců. Chytla se party, navštěvuje hospody, kouří marihuanu, možná bere nějaké prášky, denně odchází z domova a vrací se pozdě v noci. Byla prý "zvláštní typ" již od malička. "Rozpolcená osobnost, byla chytrá, ale líná," říkali rodiče. Během jejich výpovědi Zuzana seděla se sklopenou hlavou přitlačena zády ke zdi. Když odešli, svěřila se, jak ji trápí, že se rodiče pořád hádají. Matka si našla přítele, za pár měsíců objevil přítelkyni i otec. Od té doby se zajímá jen o jejího mladšího bratra. Jezdí spolu na ryby, na výlety, chodí na fotbal, ji nikdy nevezme. "Už si mě a bratra rozdělili," usoudila Zuzana. "Chtějí se rozvést, ačkoli mi o tom ještě neřekli ani slovo." Na závěr prvního setkání jsme uzavřeli dohodu. Zuzana zlepší svoje chování doma a ve škole, a rodiče si s ní společně nebo každý zvlášť o budoucnosti rodiny promluví. Za týden jsme se sešli znovu. Zuzana se omluvila učitelům, rodiče vždy informovala, kam odchází a vždy se v dohodnutou dobu vrátila. Ale rodiče svůj slib nesplnili. "Nemáme to ještě celkově vyřešené," obhajovali se a přeli se, čí je to vina. Na otázku, zda by nechtěli slyšet, jaký má na situaci názor jejich dcera, odpověděli téměř jednohlasně: "Ona přece neví, co chce." Den před další návštěvou mi matka telefonicky oznámila, že schůzky u mě ruší, protože jsem jim (rozuměj rodičům) vůbec nepomohl. Kromě toho, Zuzana předešlý den opět nebyla ve škole. "Žádnou další šanci si už nezaslouží. Půjde do ústavu, má, co chtěla," dodala rozčileně. Následující den se Zuzana domů nevrátila. Je nezvěstná už čtyři měsíce. Na cestě do svého slušného zaměstnání nebo do svého spořádaného domova občas potkáváme děti, které nikdy nebudou našimi dětmi. Tak jako my nikdy nebudeme jejich rodiči. Ti zelenovlasí výtržníci, tetovaní kluci a vyholené holky z městských nádraží si rodičů ostatně nikdy moc neužili.