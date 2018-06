Klub přátel poezie probudím k čilému životu, věří si Vladimír Pistorius

To je také jeden ze záměrů, s nímž byla knižnice obnovena: zpřístupnit některé již dávno rozebrané svazky. "Z dnešní perspektivy se nám zdá, že Klub přátel poezie byl zrušen zbytečně, a rádi bychom proto znovu navázali na jeho nejlepší tradice, za které považujeme především podobu z konce 60. let," stojí v náborovém letáku. Pro úvodní ročník 1998/99 nabízí čtyři tituly v Základní řadě. Svazky čtvercového formátu budou komponovány do osvědčených průřezových pásem, v nichž poezii doprovázejí ilustrace, úryvky z ohlasů, korespondence ap. Z této řady si člen KPP musí objednat dva tituly. U Výběrové řady, jež má mít aktuálnější a pestřejší záběr, povinný odběr neexistuje. Výhodou členství budou citelně zvýhodněné ceny knih."Nostalgie mezi pamětníky a velmi dobrá zkušenost, kterou jsme udělali s edicí Květy poezie," sděluje dva hlavní důvody obnovy KPP šéf Mladé fronty Vladimír Pistorius. "A také si myslím, že nazrála doba. Čtenářský vkus se po porevolučních výkyvech ustálil a poezie v něm má své nezanedbatelné místo."Klub přátel poezie vydával Československý spisovatel. Byla to členská knižnice, takže tituly vesměs nebyly v běžném prodeji, a když, tak jen menší část nákladů. Ty se dnes zdají úžasné: například svazky Základní řady hned v prvním ročníku (1961) vycházely ve dvaceti tisících, vzpomenutý Verlain vyšel před třiceti lety ve třiceti tisících výtisků. Zájem byl vyvolán jednak dobou, která poezii obecně více přála, jednak režimem - hlad byl po čemkoli jen trochu slušnějším. Když po roce 1989 Československý spisovatel nevydýchal transformaci, zašel na úbytě. Adresář členů i archiv s rukopisy se ztratily. Pistorius nechal značku přeregistrovat na Mladou frontu.Knihy si bude možné vyzvedávat ve více než stovce prodejen po republice. Objednávkový leták, dostupný od jara a s uzávěrkou na konci září, se však asi nedostal na všechna místa, kam měl. Například prodavačka Marta Pátková z chebského knihkupectví v Grünnerově domě na dotaz, zda o KPP ví, říká: "To bude něco takového, jako bývalo ve Spisovateli? Zrovna jsme o tom mluvili, že by se něco takového šiklo. To je věčná bolest, že spousta věcí skončí v Praze." V brněnské prodejně Barvič-Novotný tvrdí: "O ničem nevíme, nedostali jsme žádné informace, žádné materiály." Mostecký Luboš Růžička, majitel stejnojmenného knihkupectví, které je na letáku uvedeno mezi odběrními místy, informuje: "Přesné číslo našich objednávek nevím, ale zatím jde jen o jednotlivce. Myslím, že by to mohlo být víc, ale lidé o tom zatím nevědí. Já sám se již těším, až knihy vyjdou."Vladimír Pistorius přiznává, že abonentů prvního ročníku je necelá tisícovka, což je zhruba dvakrát méně, než čekal. "Ale KPP bude akcelerovat a tradici důstojně obnovíme," demonstruje svoji víru a odhodlání.