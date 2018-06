Kloubkovou čekají milostné scény

Pro realizaci projektu tenkrát nesehnali peníze, pak je život na pět let odvedl do New Yorku, kde byl Poledňák šéfem Českého kulturního centra, a dnes už by Sršňová mladičkou Magdu Serafínovou zahrála jen stěží. "Občanský průkaz mi říká, že na to nemám," posteskla si.

"Její" roli proto režisér Viktor Polesný, který v těchto dnech film začíná natáčet, svěřil Kristině Kloubkové. Ta se zatím profilovala jako tanečnice, nepočítaje reklamy, ve kterých si zahrála. Nicméně Polesný ji vyzval na konkurz a tam na něj zapůsobila tak přesvědčivě, že ji obsadil.

Jejím partnerem před kamerou bude Jakub Prachař, syn známého herce Davida Prachaře. "Viděli jsme se všeho všudy dvakrát, ještě jsme spolu nebyli ani na kafi," říká Kloubková. S Prachařem ji přitom čeká spousta milostných scén. "Určitě budu mít trému, ale věřím Viktorovi Polesnému, že ví, proč si mě vybral a že mě povede," dodává.