Kloubková slaví první výročí svatby, manžel chystá překvapení

"Nějaké malé překvapení určitě chystám, ale já jsem zastáncem toho, že kdyby se překvapení dělala jenom na nějaké výročí a nějaké svátky, tak by to bylo hodně smutný. A říkat vám jak, to nebudu. Kdyby to náhodou viděla, tak by to překvapení nebylo," řekl tajemně Bastien.

Jeho žena ale byla konkrétnější. "Já bych chtěla jít asi na oběd nebo na večeři, tam kde jsme měli hostinu, a přemýšleli jsme, že bychom si zopakovali svatební noc, ale uvidíme."

Jen aby Bastienová dřív než dojde na reprízu svatební noci neodpadla únavou. Od července totiž moderuje Snídani s novou, a tak vstává už v půl čtvrté ráno a po vysílání pak dokáže usnout kdykoliv a kdekoliv. "Já jsem si právě ještě nenašla žádný systém a mám to různý. Spát jdu v jednu, v pět, v osm, a vydržela jsem i do půl druhé. Manžel je zlatej, většinou já vstávám, on jde spát," směje se.

Osudové zranění

Moderátorská práce se však naskytla v pravý čas. Před necelými třemi měsíci si přivodila při představení nepříjemný úraz, který ji - coby tanečnici - vyřadil na celé léto z provozu. "Bylo to takové zvláštní zranění a ani nevím, jak se to stalo. Jenom jsem slyšela ránu a nevěděla jsem, jestli mám nohu. Zlomila jsem si kloub, teď už to začíná pomalu srůstat, takže jsem už bez berlí a do Kleopatry bych se chtěla vrátit v plném nasazení," doufá Bastienová.



Kristina Bastien-Kloubková

Za vším mohl být i osud, který herečce a moderátorce měl něco sdělit. Nebylo by tedy dobré vypnout a zapracovat na miminku? "To určitě bylo znamení, všechny moje kamarádky rodí, já jsem nadšená, ale pořád si říkám, že mám ještě chvilku čas. Teď jde jenom o to, jestli jsem ho poslechla správně," uzavírá Kristina Bastien-Kloubková