Kloubková je opět zamilovaná, lásku našla v Americe

Kristina se s Karlem, kterému je stejně jako jí čtyřiatřicet let, je rozvedený a

bezdětný, zná již třináct let. Na osudové setkání si ovšem musela počkat až do začátku letošního léta.

"Jezdím teď hodně po divadlech po celé republice, zajímá mě tvorba mých kolegů. S Karlem jsme se takhle sešli v červnu v Městském divadle v Brně na představení Bídníci, ze kterého jsem byla mimochodem nadšená. Okamžitě přeskočila jiskra. A co mě na něm zaujalo? Oči. Jsou modré a hluboké. Má také krásný hluboký hlas. Ale hlavně mám pocit, že mi rozumí a že je mezi námi nějaké zvláštní propojení a souznění. Nehledě na to, že máme stejnou profesi a máme si o čem povídat," říká.

Na náhody prý moderátorka Odpoledních televizních novin nevěří. "Naše setkání sice byla náhoda, ale měli jsme se potkat," míní.

Kristina Kloubková a Karel Moravec

Jeho nabídku navštívit New York a poznat muzikálovou tvorbu za Velkou louží, využila již na konci července. Jestli už v Česku cítila, že vzájemné city překračují hranici přátelství, v Americe se tenhle pocit jenom prohloubil. Pokud jejich láska přečká všechna úskalí vztahu na dálku, budou slavit první výročí příští rok v červenci. Kde, to ovšem není jisté.

"Jsem Čech jako poleno, pro mě je nepředstavitelné žít v jiné zemi. Mám tady svou práci, kterou miluju, Karel má zase své povinnosti v New Yorku. Jako člověk je pro mne ale velice důležitý, to vím jistě. Musím se zatím spokojit s tím, že si podle možností telefonujeme a mailujeme, učím se teď díky tomu rychle s internetem. V nejbližších měsících zůstane ale jen při tom mailování, kvůli práci se tam rozhodně hned tak nedostanu."

Kristina Kloubková a Karel Moravec v New Yorku

V New Yorku, kde byla poprvé, strávila se svým milým šestnáct dní a společně shlédli pár muzikálů, například černošský Memphis, při němž se prý nedá ubránit slzám, nebo moderní American idiot. Zatancovat si pak byli na otevřené hodině hip hop jazz. "Byla jsem naprosto uchvácená z toho, jak tancují malé černošky. A z čeho jsem byla velmi překvapená? Z Niagarských vodopádů, čekala jsem nádhernou přírodu a ne zábavní centrum s kolotoči a casiny. Navzdory tomu to byla krásná podívaná," vzpomíná Kristina.