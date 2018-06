Kloubková a Bastien prošli předsvatební prověrkou. Svatba bude!

"Dovolená je zátěž, taková prověrka vztahu. Dva lidi, kteří se během roku vidí málo a o víkendech nikam moc nejezdí, protože pracují, což je náš případ, jsou najednou dvanáct dní spolu od rána do večera a vlastně mají teprve pořádně čas zjistit, jestli si nelezou třeba na nervy. My naštěstí tu naši poslední zkušební dovolenou ustáli. Nestalo se nic, co by nás donutilo si svatbu rozmyslet," tvrdí Bastien.

V Bulharsku, kde ještě ani jeden z nich nikdy nebyl, se jim moc líbilo. Pochvalují si dokonce, že to byla jejich nejhezčí dovolená. Kloubková se tam dokonce naučila pít pivo. "Tohle pivo je tam dobře známé, podává se na každém rohu, u nás se to ale tají a já chápu proč - jmenuje se totiž Zagorka. Hanka tam má pěknou základnu," vtipkuje zpěvák známý například z muzikálů Kleopatra, Excalibur, Tři mušketýři či Golem.

Přípravy na svatbu finišují

Milenci si po nabitém pracovním roku odpočinuli a teď už finišují s přípravami svatby. Momentálně řeší, co si ve svůj velký den obléknou. Místo ani datum svatby zatím tají, naznačují jen, jaká bude. "Nebude to nic extravagantního, ale ani klasického, bude to takové po našem. Jak bych to tak nejlíp vysvětlil... Zkrátka, sejdou se kamarádi, my budeme dělat jakoby nic a při tom se vezmeme," říkají se smíchem.

Tanečnice Kristina Kloubková, která kromě účinkování v muzikálech hrála i ve filmech Milenci a Vrazi či Poslední sezóna a také moderovala taneční soutěž Bailando, žila sedm let se zpěvákem Romanem Vojtkem, Alana Bastiena si vezme po tříleté známosti.