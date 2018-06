Klokaní blázinec

Pokud máte doma klokana, který se právě necítí být ve své kůži, sedněte do letadla (samozřejmě i s klokanem) a rychle do A ustrálie. V národním parku Currumbin Sanctuary m ůžete navštívit psychiatrickou léčebnu pro klokany. Tady vašeho původem australského miláčka vyšetří a pravděpodobně vám oznámí to, co již dlouho považují za směrodatné: V áš klokan má depresi. Je to zřejmě jediné zvíře,které m ůže mít podobné pocity jako člověk.