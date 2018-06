Klobouk otevírá dveře

Říhová z holandského Leidenu. »Klobouk je ale také vstupenka. Když jdu na nějakou akci, v naprosté většině případů mě nikdo nezastaví. Přece nebudu tu dámu obtěžovat, říkají si.«Maminka Martiny Říhové pokládala klobouky za něco, bez čeho se žena nemůže obejít - a málem ji to stálo zaměstnání. Byly i takové doby. Dceři se klobouky líbily, ráda je nosila a nakonec svou zálibu proměnila v profesi. Otevřela si totiž ateliér s klobouky, jehož název Capita Selecta, tedy »Vybrané kapitoly čili hlavy« - charakterizuje autorku jako člověka se smyslem pro humor a dobré nápady. Martina Smitová-Říhová navrhuje ráda klobouky z králičí plsti, ale také ze slámy či etamínu. Zpravidla je vytváří ke konkrétnímu oblečení, protože většina žen se podle ní zatím ještě nedostala k »druhé« fázi: zatímco v první se pořizuje pokrývka hlavy k oblečení, ve druhé je to už naopak. »Některé ženy se bojí klobouk nosit, ale to je obrovská škoda. Je to velmi půvabné a ženské. Neuznávám ani tvrzení, že někdo na 'to' není typ. Tvrdím, že pro každou hlavu existuje vhodný klobouk,« tvrdí návrhářka, »jen je třeba hledat.« Je pravda, že mnohé ženy se klobouky prostě stydí nosit, bojí se reakce okolí. Pokud se vám zdá, že si vás lidé v okamžiku, kdy si ozdobíte hlavu zajímavým kloboukem, příliš prohlížejí, zkuste se nedívat na ty, kteří jsou ve vašem nejbližším okolí, ale na takové, jež stojí dál. To je rada návrhářky, která má pro to i jedno heslo: Když není odvaha, musí být sebevědomí. Vedle nedostatku odvahy se však ženy dopouštějí ještě jedné chyby, a tou je špatné nasazení klobouku. »Většina modelů se má totiž nosit naražené hodně do čela, míra na klobouk se proto bere jako míra na indiánskou čelenku,« doporučuje Martina Smitová-Říhová. A má ještě jednu radu: »Až si půjdete vybírat klobouk, vezměte si boty, které k němu budete nosit. Výška postavy je při výběru velmi důležitá. Hlavně malé ženy si musí dát pozor, protože ve velkém klobouku by mohly zdálky vypadat jako postavy bez krku.« Pokud chcete, abyste se partnerovi líbila, zvolte elegantní, ženský klobouk. Muži, ačkoliv to neradi přiznávají, bývají na partnerku v klobouku velmi hrdí! I ženy samy totiž působí na své okolí hrdě, a to díky svému postoji. V klobouku je nezbytné se »nést« rovně a držet bradu zpříma.