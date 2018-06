Kloboučková-Vránová: Na holky nejsem, s manželem chci další dítě

Maminka tříleté dcery Aničky se dočkala pomluv o své orientaci poté, co zachraňovala svou kamarádku před pořádným faux pas. "Bylo to ještě loni na jedné z Playboy party, kamarádce vypadávalo prso ze šatů a já zachraňovala situaci. Ještě předtím jsme si daly pusu na uvítanou, a už jsem byla lesba. Když jsem se pak navíc dočetla, že jsem pařmenka, já, máma od dítěte, tak jsem raději přestala na party chodit," líčí Kloboučková-Vránová.

Vynechala pro jistotu celkem třikrát, ale na lednovou Playboy party už zase dorazila. Přivezla si s sebou z Teplic dvě kamarádky, které zase v pořádku odvezla domů, tentokrát totiž byla za řidičku.

Svou sexy postavu s vyvinutými ňadry, která prý ani trochu nemá ráda, oblékla do kraťasů a košile s výstřihem, ze které jí svůdně vykukovala krajková podprsenka. Za dokonalou postavu může pravidelné cvičení pilates.



Andrea Vránová-Kloboučková s manželem

"Cvičím teď každý den tři hodiny, zaskakuju totiž za jiné holky a kromě Teplic dojíždím i do Roudnice a do Ústí nad Labem. Lákali mě i do pražských fitek, ale já se přesunu z Teplic do Prahy zatím bráním, i když neříkám, že se nikdy nepřestěhuju. Teď vzhledem k dceři ale určitě ne. Manžel navíc naléhá na druhé dítě, chceme celkem tři, takže od jara vysazuji antikoncepci a uvidíme. Klidně přiberu zase třicet kilo jako poprvé s Aničkou, i když tentokrát to možná tolik nebude. Pilates, které jsem tenkrát neznala, se totiž dá cvičit až do devátého měsíce. Bojím se jen prsou, že se mi zase nalejou a já je sotva unesu," říká s úsměvem Andrea.

Když do léta neotěhotní, užije si nabídku, kterou dostala od jisté cestovní kanceláře. "Nabídli mi cvičit pilates pro rekreanty v Chorvatsku, kam bych měla odletět v červnu a poté v září. Ale jestli se zadaří, tak to nepůjde, do třetího měsíce se totiž nesmí létat. A já tuším, že se zadaří, otěhotním totiž vždycky, když se mi daří v práci. Podobnou zkušenost mám i při prvním těhotenství, dostala jsem totiž tehdy nabídku do Divadla kouzel Pavla Kožíška, měla jsem účinkovat v Magických esech, no a místo toho jsem musela za pár dní Pavlovi poděkovat a přiznat, že čekám miminko.