Klidné dušičkové posezení ve městě Písku

U REINERŮ je tradiční písecká restaurace, kterou snad každý ve městě zná. Funguje spolehlivě přes sto let, obrácená ven z hradeb do parku, po kterém - stačí si trochu představit - jako by pořád korzovaly dámy s paraplíčky zavěšené do píseckých měšťanů, případně vojáků ve feldgrau uniformách. Za okny od Reinerů se toho moc nezměnilo.

Reinerovi udržují památku na básníka Adolfa Heyduka, který tu bydlel do roku 1900 (to už mu bylo pětašedesát), než se přestěhoval do vlastního domu na druhé straně parku. Ale i pak prý býval U Reinerů takřka denním hostem až do smrti v roce 1923.

U Reinerů je především podnikem slušných píseckých občanů, u oken mívají své místo starší dámy a pánové, kteří si zajdou na jedno pivečko, kávičku nebo pouhý džus. Ale chodí sem i turisté, úředníci, rodiny s dětmi nebo prostě Písečtí.

Lokál má velmi příjemné osvětlení, čtrnáct lamp zavěšených od stropu na dlouhých šňůrách dává ten správný poměr tlumeného světla a stínu. Na oknech jsou pěkné záclony, stoly pokrývají klasické kostičkované ubrusy a je tu příjemně teplo.

Plakáty Prazdroje by však stálo za to pověsit, ne jen opřít o zeď. To samé platí o diplomu, připomínajícím, že tu sedával historik August Sedláček - je nedůstojně odložen nad polici pro šály a čepice.

Jídelní lístek, speciálně v poledne, je velmi pěkný a bohatý. Čítá zhruba dvacet hotových jídel ve vcelku lidových cenách, čtrnáct chodů z ryb (sumec, candát, okoun, kapr, maréna...), drůbež a tak dále.

Mimořádné byly játrové knedlíčky ve vývaru! (A k němu čerstvé bílé pečivo). Kdo má rád rajskou a koprovou trochu sladkou, určitě tu bude spokojen, porce omáčky však byly poněkud skromné (ale o omáčce, o tom to jídlo je...). Nezklamal kuřecí řízek ve vinném těstíčku, především díky přesně osmaženému těstíčku. Není divu, že tu na obědy bývá nabito a sehnat místo není snadné.

Prazdroj je dobře ošetřen, i když rozdíl mezi zdejší verzí a špičkovými pražskými a plzeňskými pípami je stále ještě zřejmý. Na tabuli inzerovali černý Gambrinus, který se ovšem nekonal - pro leckoho, například černé pivo oblibující ženy a dívky, zklamání.

Obsluha zkraje funguje jako dobře namazaný stroj, s odpolednem soukolí trochu zpomaluje, ačkoli i hostí na chvíli ubude; a jak se šeří, jako by také na personál padala melancholická nálada. Do večera, natož do opravdu pozdní zavírací hodiny, je ještě tak dlouho...

A Adolf Heyduk by vyhlédl z okna, upil piva a možná napsal:

U mých nohou listí šumí,

vítr s větvice je stih',

ze svých mrazně chladných dlaní

v posměvavém šepotání

do lidské je stopy vrh'.

U REINERŮ, Palackého sady, Písek. Otevřeno pondělí - neděle 9 - 0.30 hod. 13 stolů, asi 60 míst, dalších 9 stolů v nekuřácké místnosti, velký salonek.

(Dovolujeme si hodnotit kvalitu podávaného piva, rychlost a kompetentnost obsluhy a celkový dojem z restaurantu. Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc.)

Prazdroj 12° *** 14,50 Kč

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem ****