Klíčový projev Petra Zvěřiny

Já nejsem opravdu nějakej, vole, přizdis... odněkad, vole, z Vidlákova, vole, já jsem Petr Zvěřina, vole, z Václaváku, vole, a to si tady musej ty lidi uvědomit. A jestli si to neuvědomujou, tak jim předvedu venku takovej kolotoč, že se z toho pos... a jejich děti se z toho taky pos... A jestli voni si myslej, ty vole, že si za peníze koupěj nějakou vochranku, kravskou p... si koupěj vochranku, kravskou p... ti řikám. No ty vole, úplně bych udělal ták, ták (bouchá dlaněmi), a čau. Jeďte na chirurgii, vole, vy dva buzeranti.

Ani jeden tady v tý vile nemáte ponětí, co já jsem zač. Ani jeden.

Moje jméno si nikdo nebude brát do pusy. Jak jsem si říkal, že to tady skousnu, vole, tak to neskousávám. Ať mě provokujou, ať mě provokujou, ty vole. Až ho budu, vole, tahat za autem, vole, zapálenýho, vole, tak jsem zvědavej, kdo bude mít větší emoce, já, nebo ten k..., ty vole. Buzerant jeden zdechlej. A ta k... půjde taky, ty vole.

Klidně si to natočte, vole, u soudu mi to pusťte, vole, bo, vole, já tam nikdy nebyl, vole, až budou vařit.

A, vole, se tam klepejte, v tý vaší plechový maringotce, vole, protože, až já ven vylezu, vole, tak to bude takovej fičák, že jste to ještě nežrali.

Buzeranti, vole. Vole, jestli si myslíte, že galerka, vole, a kriminálka nespolupracujou spolu, jste na omylu.

To bude takovej fičák, vole, až já vocaď vylezu, že to nepoberete ani jeden z vás, vole. Já říkám, vole, neberte si Petra Zvěřinu do huby, radši. Neberte, ani jeden z vás, vole, z toho štábu, ani jeden. Mám takový nervy, vole, že jste to ještě neviděli, vole. Já vám to tady servu celý. Č... vylízaný. A vole, že vy tady někomu nadržujete, vole, nějaký šlapce a teploušovi, vole, tak na mě si dávejte, vole, velkýho majzla, velkýho majzla vám říkám, č.....

Já vopravdu, vole, jsem nepřijel na babetě do Prahy, nepřijel, vole.

Si myslí, že si zaplatí nějakou ochranku, ty vole, když ta ochranka pracuje pro mý kamarády, ty vole. Co si myslíte? Nes... mě, opravdu mě nes... Já vám ukážu takovej fičák, ty vole, že vám bude ta Prima malá, vole. Buzeranti zdechlí, vole. Co si vo sobě vůbec myslíte, tady všichni? Že jsem, vole, opravdu nějakej přiblblík, vole, vodněkad? Tak to teda nejsem, vole.

