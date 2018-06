Klezla: Jezdím metrem a pořád chodím na stopa

Neměl jste výčitky, když jste se tuhle rozplakal smíchy nad výkonem nebohého soutěžícího?

V televizi jste viděli jen jednoho, ale tomu předcházelo osm jiných - měli vadu řeči, neudrželi rytmus, melodii, a já říkal: Teď snad konečně přijde opravdový zpěvák.

A přišel takový, co vás odboural.

Když slyšíte tolik nemuzikálních lidí po sobě, tak už zadržujete smích, abyste někoho neurazil. A tenhle přišel s kytarou a kloboukem, představil se, bohužel měl vadu řeči, což je normální, ale ve vypjaté situaci si toho všimnete, a pak stačilo jediné - kameraman se uchechtl, pchrr, a to byl spouštěcí motor. Já se neovládnu jednou za pět let a pak mě to mrzí, protože soutěžící jsou mladí a mají právo si myslet, že jim patří svět, ale tady mi výjimečně spadl řemen.

Proč se hlásí tolik špatných zpěváků?

I při přijímačkách na konzervatoř přijdou děti, které nemají talent - neodhadnou své možnosti, protože jim rodiče říkají, jak jsou výborní. Jenže člověk, který chce zpívat, by měl mít zdravý mozek a hlavně uši. Vždycky říkám: Natočte svůj výkon, pak si pusťte originál a nepotřebujete žádnou porotu.

Lze v hudbě prorazit i s vadou řeči?

Pro mě je na prvním místě charizma. O Jarkovi Nohavicovi nikdo neřekne, že má bezproblémovou výslovnost, ale mně to opravdu nevadí.

Znáte se dobře s Ilonou Csákovou a Ondřejem Hejmou?

Život někdy tropí žerty - s Ilonou spolupracuju na Kleopatře a Ondru jsem měl v Pomádě. Ten tehdy říkal: "Já to ale nezazpívám v téhle tónině!" Já na to: "Zkusíme to," on to zkusil a já: "Vidíte, není problém." Oba byli v muzikálových rolích výborní.

Jsou to tedy dobří zpěváci?

Ilona má skvělý hlas, je to paní zpěvačka, a Ondra má nezaměnitelný osobitý styl, na čemž je jeho zpívání postaveno.

Je tohle vaše oblíbená muzika?

Já poslouchám Bobbyho McFerina, Richarda Bonu, Stinga, Jamiroquaie, Arethu Franklinovou a tak dále.

Měli jste už v porotě zásadní konflikt?

Ano, každý máme úplně odlišné estetické vnímání. Nebudu mluvit za ně, ale já ty soutěžící vnímám jako pedagog; odhaduju, do jaké míry mají talent. V jejich výkonu slyším buď budoucnost, nebo konečnou stanici. Jestliže má třeba někdo velký hlasový rozsah, vůbec to neznamená, že je kvalitní zpěvák - když necítí rytmus, nebo pokud není muzikální, tak může mít rozsah jakýkoli. A pedagog to slyší.

No a ty konflikty?

Ondrovi se někdo líbil, mně ne, a tehdy jde o to, jak si názor obhájím. Byl jsem rozohněn a řekl mu, že se hluboce mýlí, ale přehlasovali mě - soutěžící prošel. Já byl přesvědčený, že nemá talent, a v dalším kole se prokázalo, že nemá.

Ano, někteří soutěžící jednou zpívají skvěle a podruhé příšerně. Čím to je?

Často se snaží napodobovat a někteří tak věrně, že to vypadá jako parodie. Nemám to rád. Já chci vyhmátnout individualitu.

Mohli přijít v teplácích...

Je rozdíl mezi lidmi, kteří se vám hlásili do minulé a do současné SuperStar?

Co se týče talentu, je to stejné. Ale dnes už soutěžící přesně vědí, do čeho jdou, a kalkulují, co by se asi mohlo líbit.

Co na vás vymýšlejí?

Začíná to tím, jak vypadají. Vezmou si moderní oblečení, připraví si hlavy, udělají make-up, ale to je poslední, co by na mě platilo - ať tam přijdou třeba v teplácích. Aneta Langerová na tohle nemyslela, a pro mě byla hned v prvních kolech favoritkou.

Jak ještě kalkulují?

Mnohdy si zvolí skladbu, která momentálně frčí - letos třeba Teď královnou jsem já z Kleopatry, ale to je jedna z nejtěžších. Má obrovský rozsah a ta děvčata na ni nemají - je z toho komické číslo do zábavného pořadu.

Zklamalo vás, že z druhé řady SuperStar nevzešel národní idol?

Nepřekvapilo mě to. Soutěž je jen start, a to, jak se zpěváci budou vyvíjet, jestli nebudou jen propagovat lepší prodej zboží v obchoďácích, to už záleží na manažerech a producentech. Věřte mi, že ti vás můžou zbrzdit; spousta šikovných zpěváků ze SuperStar upadla na startovní čáře.

Proč zatím neprorazil Vlasta Horváth?

Ten svým založením není dravec, ale vůbec si nemyslím, že by byl špatný zpěvák. Proč by měl být už rok po soutěži hvězdou? Není důvod ke stresu nebo k odsouzení - je důvod dát mu příležitost a postavit kolem něj tým, který z něj talent dokáže vytáhnout.

Posloucháte desky bývalých finalistů?

To je předčasné - za rok nejsou schopní vydat něco, co by mě konsternovalo. Rád si je poslechnu za pět let; jsem třeba zvědavý, jak Aneta Langerová obohatí český pop. Ale teď jsou to zbytečné starosti.

Už se nezblázním

Našla by se mezi současnými soutěžícími česká Madonna?

Nevím, jestli tam je někdo tolik pohybově nadaný a jestli tam je člověk, který dokáže udělat takovou show.

Byl jste na koncertě?

Ano, pozval mě tam Leoš Mareš... Já Madonnu nikdy nevnímal odtrženě od její show, a ten celek je tak chytře propracovaný, že to je zážitek.

Vůbec jste se nezaměřil na zpěv?

Ne. Když jsem na koncertě Arethy Franklinové, tak zírám, čeho je schopný hlas. A pak máte Madonnu, která přivede tisíce lidí do varu - proč bych ji měl vnímat jako Franklinovou? To je jako srovnávat skokana do dálky a do výšky - oba jsou olympionici, ale každý v jiné disciplíně.

Jak se změnil váš život, když jste se stal díky televizi naším nejznámějším pěveckým pedagogem?

V mém věku nehrozí, že bych se zbláznil. Jezdím metrem a pořád chodím na stopa.

Cože? Kdy jste stopoval naposledy?

Před čtrnácti dny, já si to užívám. Šoféři bývají nepatrně v šoku a nevědí, jestli to netočí skrytá kamera. Ale já se pořád beru za toho Edu Klezlu, který stopuje, jezdí vlakem... Ano, ve vlaku se mi dnes stává běžně, že se lidi chtějí fotit, ale co? Vždyť jezdívám jen krátký kousek - patnáct minut... A tak jim slušně odpovím, poněvadž teď jsem možná známý, ale budu je potkávat i tehdy, až to skončí. Rozhodně neplánuju kupovat si jaguára - chci si zachovat své duševní zdraví.

DOTAZNÍK

1. Který český zpěvák má nejhezčí hlas? Nejzajímavější jsou pro mě hlasy Dana Bárty a Báry Basikové. Ze starší generace Maruška Rottrová.

2. Posloucháte rád desku někoho, kdo nemá ideální hlas?

Neposlouchám rád zpěváky, kteří neumějí zpívat.

3. Kdo ze SuperStar na vás za dva ročníky nejvíce zapůsobil?

Být osobitým zpěvákem na naší scéně, to je běh na dlouhou trať. Pro mě je SuperStar pouze startovací čára.

4. Kterou písničku nemůžete poslední dobou vyhnat z hlavy?

Tak to u mě nefunguje.

5. Která vás zaručeně dojme?

Richard Bona - Esoka.