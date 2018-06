Klausovi na jeho webu nadávají do vlastizrádců

Stovky lidí prý mailovaly i na oficiální stránky ODS. Dnes však už nebylo možné na webovou stránku ODS odeslat poštu vůbec. Po kliknutí na e-mail ODS se na monitorech vytrvale objevuje informace, že potíže se sítí zabránily připojit se k požadované adrese.



"Václav Klaus je odporný vlastizrádce. A poté, co zajistil svým kamarádům a patolízalům cestu k rozkradení většiny privatizovaného majetku, umožnil a kryl rozkrádání majetku v bankách a z ODS vytvořil novou českou mafii, jejíž jedinou starostí je, jak se dostat k moci a jak se u ní udržet, a to za jakoukoli cenu, pokouší se zdánlivě právní cestou ovládnout poslední zatím demokratickou a nezávislou TV!" píše například předsedovi ODS Zdeněk Běťák. ¨



Čilý provoz na svých internetových stránkách udržuje naopak poslanec Jiří Payne, který jako jediný zákonodárce ODS vyjádřil podporu rebelujícím reportérům České televize. "Někteří politici začali vykřikovat, že jistí zaměstnanci televize porušili zákon. Tím překročili své pravomoci, protože o tom může rozhodnout pouze soud. Doufejme, že nikdy o porušení zákona nebude rozhodovat politik. Pokud může politik veřejně vykřikovat, že ví, kdo porušil zákon, je demokracie ohrožena," říká Jiří Payne v diskusi o situaci v ČT na svých webových stránkách.



Na internetu byla uvedena do života i stránka Hodačových příznivců Antirebel. Dominuje jí heslo "Ostrůvek zdravého rozumu pro ČT" a řídí ji redaktor Hospodářských novin Martin Jaroš.



"Černí šerifové uzavírají prostor, kde se neoprávněně zdržují bývalí zaměstnanci. Jiří Hodač má k tomuto kroku plné právo," prohlašují autoři Antirebela s odkazem na analýzu v internetových Britských listech.



Pozadu nezůstal ani tým Jiří Hodače a založil vlastní webovou stranu - "ČT - infórum". Tu během tohoto týdne už dvakrát napadli hackeři a umístili na ni fotografie s demonstrací proti novému vedení ČT a s texty vyzývajícími Hodače k odstoupení.