Klausovi: Jakou si vezmeme kravatu?

Oba jsou si především hodně podobní: jsou racionální, velmi sebevědomí, mají shodné zájmy. "To, co nás spojovalo od mládí, byla naše společná profese, tedy ekonomie," potvrdila opakovaně Livia.

Z historek, které ona sama prozradila, je patrné, že v domácnosti oba vzájemně uplatňují "nenápadnou sílu". Livia například radí svému muži na jeho vlastní naléhání, jakou si má vzít kravatu. A protože Václav Klaus chce mít vždy poslední slovo a vezme si pak tu druhou, doporučí mu záměrně předem jinou. Oba jsou pak spokojeni.

Poznali se v roce 1962 ve škole při nepovinné hodině španělštiny. Václav Klaus na tu dobu vzpomíná v knize Portrét jako na éru Solženicyna, Erenburga, Škvoreckého, Semaforu, Violy a Reduty, jazzu a české filmové nové vlny. "Vrhli jsme se střemhlav do pražského kulturního života, a hlavně jsme strašně moc četli. Výrazně nás ovlivnili američtí beatnici, zejména Kerouac. Také jsme chtěli být 'on the road'."

Vzali se v roce 1968. Jak říká Václav Klaus, Livia přinesla do jeho života řadu věcí, které dosud neznal nebo kterých měl málo.

Václav Klaus

se oženil s Livií, rozenou Mištinovou, 31. července 1968. Synové Jan a Václav.

"Přispěl k tomu její intenzivní rodinný život kolem maminky (bylo jich pět sourozenců a Liviin tatínek zemřel, ještě když byla studentkou střední školy), svou roli hrálo Slovensko, kde se narodila a kam se stále ráda vracela, zanesla kolem mne více citu a opravdovosti než chladné racionality. To asi bylo něco, co mi chybělo, respektive nebylo toho u mne k rozdávání," líčí Klaus.

Svou autobiografii sepsal shodou okolností přes Vánoce 1996 a Nový rok 1997 - tedy přesně v době, kdy se Havlovi brali.

Livia musela svému manželovi ustoupit ve vlastní kariéře. Nebyla tím nijak nadšená, ale smířila se. Zachovala si samostatnost a pracovat také úplně nepřestala, na řadu večírků chodí bez svého protějšku a Václav Klaus rovněž tak.

"Chodíme často každý jinam, protože dostáváme hodně pozvání," prozradila o sobě novinářům Livia. A třeba na otázku, zda dostane pusu, když přijde manžel večer domů, odpovídala: "Jak kdy, záleží na tom, jak je naladěný. Ale většinou jde z parlamentu, tak těch pusinek moc není."

Loni na podzim zamával jejich vztahem veřejný políček: deník Blesk zveřejnil informace, že se Václav Klaus schází s mladou blondýnou. "Mně to nijak neublíží," odmítala tehdy Livia decentně jakékoli bližší komentáře.

Václav Klaus svůj poměr v MF DNES přiznal a přirovnal jej k situacím, kdy jde "člověk po přechodu na červenou".

Jak přiznal, v osobním životě mu to způsobilo problémy. Podle lidí, kteří se v okolí paní Livie pohybují, to jeho ženu velice ranilo, ale se silou sobě vlastní se s tím vyrovnala.