Klausová pozvala Špidlovou do Lán

11:55 , aktualizováno 11:55

Manželka premiéra Viktorie Špidlová stráví pondělní odpoledne na hudebním dýchánku na zámku v Lánech. "Paní Klausová mě pozvala na příští týden na odpoledne na poslech vážné hudby do Lán. Já jsem to pozvání přijala, bude to naše první takové setkání," řekla včera MF DNES Viktorie Špidlová.