Klausová manželovi nevěru neoplácí, komentuje kauzu s bodyguardem Špaček

Podle některých spekulací se první dáma snaží tichým způsobem oplatit manželovi jeho nedávný románek s letuškou Petrou Bednářovou, s níž se prezident podle Blesku stále stýká.

"Jak znám paní Livii, něco takového by určitě nedělala. Je to naopak vzor první dámy. Pokud by chtěla manžela trestat za jeho údajnou nevěru, určitě by sáhla k jiným prostředkům. Livie Klausová je velmi inteligentní dáma," soudí Špaček.

Podle něj je ale nepřípustné, aby si něco takového první dáma dovolila. Pomoc ochranky připadá v úvahu pouze tehdy, pokud například dojde k nějakým problémům při chůzi či při větší fyzické námaze.

"Paní Klausové se mohlo stát něco s nohou, a tak jí ochránce pomohl. Jiný důvod bych v tom opravdu nehledal," dodal.



Livia Klausová

To tvrdí i sama Livia Klausová. "Jeden z členů mé ochranky mi před zrakem desítek dalších lidí a fotografů na zasedání prezidentů V4 v Piešťanech, při oficiálním programu manželek prezidentů, pomáhal ze schodů a poté cestou na další část programu. Kdokoliv by v tu chvíli stál vedle mě, udělal by to samé. Po delší námaze někdy cítím bolest nohy," cituje Klausovou deník Blesk.

