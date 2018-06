Klause zaskočila oddaná sympatizantka

Klause poněkud zaskočila. Poděkoval jí, choval se k ní laskavě, ale objímání mu i s ohledem na přítomnost několika novinářů zjevně příjemné nebylo.

Už předtím, než se objevil šéf občanských demokratů, a rovněž poté, co odešel do sněmovní budovy, dávala starší dáma najevo, komu v politice fandí. Žurnalisty neustále přesvědčovala o tom, že volby vyhrála ODS. Tvrzení, že první byla ČSSD, se prý musí smát, což také neustále dělala, a to velmi hlasitě. Lidový dům,

tedy stranickou centrálu sociálních demokratů, označila za klubko hadů.

"Nebavte se s nimi," doporučila Klausovi, když ho novináři po jednání grémia žádali, aby o něm referoval. "Žádné otázky," ukončila razantně na ulici před sídlem ODS marnou snahu médií. Předsedu své oblíbené strany pak osobně doprovodila k protější budově sněmovny.

Poté se vrátila do sídla ODS, kde o svých názorech začala živě debatovat s vrátnými a také s mluvčí ODS Michaelou Maláčovou. Emoce sympatizantky ODS ukončil až odchod Maláčové do budovy ODS a odjezd novinářů.