Klaus chce být milejší, Zeman bude odpočívat

Miloš Zemana a Václav Klaus v diskusním pořadu TV Nova Sedmička.

Klaus do Prahy přijel z rakouských hor, kde nechal manželku, jen kvůli televiznímu natáčení a okamžitě se tam vracel, neboť do 6. ledna si dovolil poslední volno před volbami."Občanům České republiky bych popřál, abychom rok 2002 zvládli, abychom si tady politikou nenadělali zbytečnou neplechu," uvedl. Podle něj má každý svých problémů dost. Proto by politika neměla být pro lidi problémem, ale spíše pozitivním doplňkem."Poté, co jsem poměrně hodně pracoval, mám právo hodně odpočívat," řekl Zeman po skončení debaty. Novinářům připomněl dvě základní lidská práva - na práci a na odpočinek - a občanům popřál klid a pohodu."Vím, že to zní triviálně. Ale lidé, kteří si přejí permanentní revoluci, jsou podobni těm, kteří si přejí permanentní orgasmus," řekl Zeman a dodal, že obě tato přání jsou prakticky nedosažitelná. "Lidem bych proto místo permanentní revoluce popřál klid," zdůraznil.