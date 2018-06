Klauni z domu hráli bez kostýmů

Podle hesla - co zajímá mě, baví i tebe, pustil bratr soutěžícím v domě fotbal. Ve dvacáté minuté prvního poločasu odpadly holky, takže před obrazovkou zůstal jen Filip, Šrek a Milan.

Víte vůbec o co se hrálo? Ptal se pak všech v přímém přenosu moderátor Mareš. "O cigára," dostala Renata vtípkem diváky i fotbalového superfanouška Leoše.

Ve zpovědnici pak všichni (až na Renatu, která má tento týden imunitu a nesmí být nominována, ani nikoho nenominuje) jmenovali Milana. A také svou volbu shodně zdůvodnili: "Chce sám odejít, můžeme mu v tom pomoci," řekla Lena.

Milan totiž v pondělí v noci požádal Velkého bratra o odchod z domu, ale ve středu si to za záhadných okolností rozmyslel. Kdo ale doufal, že Milanův přerod zpátky v poslušného hráče uvidí a že se dozví kdo a jak ho přesvědčil, bohužel se nedočkal.

Nic takového si Nova nepřála prozradit. Nezbývá tedy než si myslet, že produkce vymyslela další tah, jak poměrně nudnou reality show víc zdramatizovat... a Milan se jako loutka dobře hodí. (Proboha, co nás čeká?!)

Spolu s ním dostala stejný počet hlasů ještě Eva, takže v neděli by do Rozhodnutí měli jít společně. Jenže: Nominace neplatí! Velký bratr ústy Leoše Mareše všem oznámil, že se tento týden nebude vyřazovat. "Všichni mají imunitu a je to zároveň poslední imunita, která bude ve hře udělena," hřímal z obrazovky bratr Leoš. A tak se ukázalo, že poslední nominace byla jen cirkus s klauny v civilu.