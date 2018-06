Klára Zaňková se raduje z plyšáků

"Vždycky, když mám nějaké starosti, je mi nejlíp v mém pokojíčku u nás doma. Mám tam úplné soukromí a klid. Nijak se ale kvůli neúspěchu netrápím. Snažila jsem se bojovat do poslední chvíle a všechno ostatní, do čeho se teď pustím, si ještě musím dobře rozmyslet," svěřila se Klára Zaňková.

Kromě podpory rodiny a kamarádů zpěvačku doslova nabíjeli energií její příznivci. Kláru doslova zahrnuli jejich dopisy i dárky.

"Přesto má určitá sláva i tu špatnou stránku. Občas jsem pod články o SuperStar na internetu četla takové věci na mou adresu, že mi bylo zle. Nebylo jich moc, ale pokaždé to mrzelo. Vím, že někteří lidé mě nikdy rádi mít nebudou, ale že to dokážou napsat tak šeredně! Všechny tyto zážitky mi ale úplně vynahradili lidé, kteří to se mnou myslí dobře. Hned po prvním finálovém kole mi na internetu psali, že si mě vybrali a budou mi fandit. To mě zahřálo u srdíčka. Dostávám i hromadu dopisů a dárečků. Mám už víc než deset plyšáků, kytičky z krepáku a podobné věci. Opravdu mě to moc těší," usmála se zpěvačka. Všechny dárky si chce schovat jako příjemnou vzpomínku na soutěž.

"Žádný svět se pro mne nehroutí, protože vyřazení vůbec neberu jako prohru, naopak jsem naprosto spokojená s tím, kam se mi až podařilo postoupit. Myslím, že je to v tak náročné soutěži velký úspěch. Jsou spokojení i rodiče, přestože mi strašně drželi palce. Určitě chci zpívat dál. Vyřazením ze soutěže se v tomhle pro mě nic nemění," dodala.