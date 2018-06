Klára Zaňková: Ráda lítám v rogale

ODPOVĚDI KLÁRY ZAŇKOVÉ NAJDETE - ZDE

To musela být bouřlivá noc, když jste se nestihla ani odlíčit...

Když ony ty třpytky nejdou vůbec smýt. Jinak jsem spala jenom dvě hodiny. Šla jsem se pobavit do klubu, zatančit si. Bylo to skvělý.

Potřebovala jste zapomenout na to, že jste dostala v soutěži stopku?

O to nešlo. Chtěla jsem být s ostatními a udělat si hezký večer.

Kam se chodí adepti na superstar bavit?

Je to jeden hudební klub poblíž hotelu Panorama, kde jsme ubytovaní. Je uzavřený jenom pro nás a chodíme tam po nedělním koncertě pravidelně.

Co vám ze soutěže utkví nadlouho v paměti?

Třeba tancování, i když jsem valčík trochu uměla. Poprvé jsem s profesionálkou dělala tanec a něčemu se přiučila. Ale celkově mi soutěž dala zkušenost na pódiu, před lidmi, s živou kapelou za zády, což byla nádhera.

S živou kapelou už zkušenosti dávno máte, zpíváte přece se sestrou Veronikou...

To sice ano, ale tohle pro mne bylo jiné a lepší v tom, že v big bandu jsou dechové nástroje – saxofony, pozouny a tak. Kapela skvěle šlapala, a když se tam člověk postaví, tak se mu nádherně zpívá.

Vaše sestra včera určitě také nechyběla, co vám po nepříjemném verdiktu řekla?

Ségra tam nebyla. Byla v Brně, dělala tam přijímačky na vysokou školu. Na jakou, to vůbec nevím, ještě jsme spolu nemluvily. Napsala mi jen SMS, že nepřijede.

A teď si to možná vyčítá...

No jasně, už prý říkala, že to takhle dopadlo kvůli její absenci.

Jak moc se o vaše vyřazení postarala porota, může podle vás ovlivnit názor diváků?

Nechtěla bych ze sebe udělat nějakou chudinku, které ublížila porota, to vůbec ne. Myslím si, že pan Soukup s paní Osvaldovou mě moc v lásce nemají. Dávali to docela dost najevo. Přestože je taky moc v lásce nemám, byla jsem k nim slušná a to je pro mě podstatné. Včera jsem se ale ozvat musela. Paní Osvaldová mi totiž konkrétně říkala, že vůbec nevím, o čem zpívám. A to bylo něco pro mě! Dávala jsem si právě na tom hodně záležet a věděla jsem přesně slovo od slova, o čem zpívám. Kdyby mi řekla, že se jí to nelíbilo výrazově nebo že zpěv nebyl nic moc, mlčela bych. Jenže mi řekla něco, co nebyla pravda. Proto jsem se s ní hádala a musela se bránit. Nebudu děkovat a kývat hlavou za něco, co není pravda.

Proč je mezi vámi ta vzájemná nesympatie?

Nevím, jestli má rodina Soukupových nějaký problém, že má pořád potřebu do nás šťourat, ale je to jejich věc.

Netrápí vás to?

Vůbec ne.

Ani tak, že byste na ně a třeba i jejich tvorbu zanevřela?

Ani náhodou.

Ostatně, muzika a texty této dvojice se vám líbí?

No... (směje se) Je to muzika. Paní Osvaldovou uznávám jako textařku a člověka, ale její texty mi nic neříkají.

A co texty Michala Horáčka?

Pana Horáčka jo. Toho mám strašně ráda i jako člověka, protože je nesmírně spravedlivý, čestný a upřímný. Mám k němu obrovský respekt a je pro mě velká osobnost. Doufám, že ho v budoucnu ještě někdy uvidím.

Nazýval vás tou, která se z Popelky soutěže stala princeznou. Krásný příměr, kterým vám však podle mne zároveň nasadil vysokou laťku...

Když tenhle výrok pronesl, vyhrkly mi slzy do očí. Bylo to něco tak krásného, co se nedá ani popsat. Chtěl po mně, abych podávala dobré výkony, hecoval mě tím, ale vždycky se to člověku nemůže povést, to je naprosto normální. Proto jsem od něj také slyšela, že jsem nepodala výkon hodný princezny. S posledním výkonem můžu být spokojená. Soutěž opouštím se vztyčenou hlavou.

Helena Vondráčková v jednom z hodnocení finalistů pro naše noviny na vaši adresu řekla, že by vám neškodila trocha skromnosti...

Co na to říct? Paní Vondráčkovou osobně neznám a docela mě mrzí, že to o mně řekla, protože si myslím, že jsem skromný člověk a vůbec nejsem nějaká nafoukaná. To je mi ze srdce odporné. Snažím se působit tak, jaká jsem. A jestli myslí třeba to, že člověk někdy působí sebevědoměji, tak si musí zkusit tuhle soutěž. Kdyby člověk neměl tu sílu bojovat a neměl trochu toho sebevědomí, nemohl by to zvládnout. Beru ale názory jiných lidí a vůbec nechci, aby se o mně říkalo, že nedokážu snést kritiku. Jen se ozvu, když s ní nesouhlasím.

Další výtka padla během soutěže na adresu vaší postavy, snažila jste se s tím něco dělat?

Snažila jsem se trochu shodit, trochu se mi to i podařilo, ale že bych nasazovala drastické diety, to ne. Budu se snažit dodržovat zdravý režim, abych byla v pohodě i psychicky, a nebudu se nějak zatěžovat tím, že o mně někdo řekne, že mám pár kilo navíc. Kdybych byla tak sebestředná a pořád řešila co a jak, musela bych se zbláznit.

Máte sice od soutěže zatím pramalý odstup, přesto se zeptám: přihlásila byste se do ní znovu?

Nad touhle otázkou už jsem přemýšlela a došla k tomu, že asi ne. První konkurzy pro mě byly tak stresující, tak dlouhé a vyčerpávající, že bych do toho podruhé nešla. Než jsem se dostala do semifinále, byly to nejhorší prožitky mého života. Bylo to všechno strašně těžký.

Kdo vám bude chybět?

Všichni. Byli jsme výborná parta. Strašně jsem respektovala a oceňovala štáb, lidi kolem SuperStar, kteří nejsou vidět. Moc mě to bavilo a byla pro mě radost být v téhle soutěži.

Co bude dál?

Přála bych si, abych mohla vydat svoje cédéčko. To je můj sen. Doufám, že mě teď nebude nikdo srovnávat s Anetou Langerovou, to by mě naštvalo, ale chtěla bych dělat rockovou muziku, trochu styl Alanis Morissetteové. Aneta s tím přišla první a každý další bude vypadat, že se ji snaží kopírovat i láskou k téhle zpěvačce. Já mám Alanis Morissetteovou ráda už strašně dlouho. Zakomponovat bych do toho chtěla i nějakou živější muziku, třeba styl Anastacie. Prostě bych chtěla mít pestré cédéčko, které by nebylo v jednom stylu.

Je něco, co by vás mohlo od zpívání odradit?

Ne.

Ani soutěž Česko hledá SuperStar?

Ani ta ne. (směje se)