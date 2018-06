Klára Zaňková: Anetu jsem nikdy nepochopila

Na druhou stranu je ale Klára přiznala, že třetí kolo bude velice pečlivě sledovat. "Chci vědět, jací tam budou zkoušet štěstí lidé, i jaká bude porota. Z hlediska toho, že soutěž má nová pravidla, mě bude zajímat i to, jestli by pro mě byla v této podobě třeba jednodušší a jestli bych se v ní dostala dál," prozradila.

I když na svoji účast Klára moc ráda nevzpomíná, říká, že kdyby se soutěžilo až od semifinále, šla by do ní znovu. "Ty první konkurzy ale byly vysloveně šílené. Kdybych věděla, co obnášejí, asi bych to už na začátku vzdala!"

Dnes, když někde potká porotce, kteří jí hodnotili, má stále stejný pocit jako při soutěži. "Vždycky jsem říkala, že pana Soukupa a jeho ženu v lásce nemám, bylo to oboustranné, a zůstalo to tak dosud. Myslím si, že to bude na věky, taky vzhledem k tomu, jak se vyjadřovali o mé sestře. Nikdy na to nezapomenu. Ovšem pana Klezlu a pana Horáčka mám moc ráda a mám velkou radost, když je někde vidím. Jsou to osobnosti, kterých si vážím," uvedla Klára, která v současné době chystá se sestrou Veronikou klubové turné.

S bývalými účastníky soutěže se občas obě sestry potkají a popovídají si. Žádné velké přátelství ale mezi nimi nevzniklo. Klára si myslí, že tak už to chodí. O vítězce prvního kola soutěže Anetě Langerové říká: "Je to velká zpěvačka, ale nikdy jsem ji nepochopila jako člověka. To Vlasta Horváth je úplný opak, ten je nabitý energií, přímočarý rozený muzikant."

Klára se také svěřila, že má zcela jasno v tom, že rozhodně nechce chodit s žádným zpěvákem, nebo člověkem mediálně známým. "Hudebníka bych brala, ale v žádném případě nechci mít vedle sebe žádnou známou tvář," tvrdí. "Vím totiž, jak je to těžké," dodává.