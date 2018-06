Klára z Big Brother: Podpásovka? Určitě

ODPOVĚDI KLÁRY NAJDETE ZDE

FOTOGRAFIE ZDE

* Dobrovolně jste se místa v domě ve prospěch své sestry vzdala. Proč?

V případě, že jsem se měla rozhodnout mezi mnou a mou sestrou, tak to byla jasná volba. Ani chvíli jsem neváhala. Eva nemá tolik závazků, pro ni to nebude taková zátěž, jako kdybych tam zůstala já a musela řešit spoustu svých pracovních či osobních záležitostí.

* Vaše dcera bude asi také ráda, že budete doma?

Chtěla vyhrát poklad, takže přijdu bez pokladu a budu jí muset koupit nějaký v hračkářství. Leda jí řeknu, že až teta vyhraje, tak jí dá půlku.

* Nemrzí vás teď, že nemůžete o ten poklad bojovat sama?

Kdybych tam mohla být déle, bylo by to zajímavé, ale líto mi to určitě není. Člověk si z toho musí vzít to pozitivní a vytěžit co nejvíc. Hrozně moc fandím sestře, aby vyhrála, a myslím, že ona je ta pravá, která zapadne do týmu. Z mé přítomnosti by po třech dnech byli všichni účastníci asi tak vyřízení, že by mě vyloučili tak jako tak.

* A vaše sestra to zvládne?

Určitě. Je společenský člověk. Možná se neprojeví hned na začátku, ale jak říkal můj otec, že si nasadili do kožichu dvě vši, teď už tedy jen jednu, tak poznají, zač je toho loket. A to velice záhy. Myslím, že z ní začnu brzy vyšilovat. Nebude ji mít kdo hlídat.

* Možná diváci přicházejí o hodně, že vás tam nebudou mít obě dvě.

No to každopádně. To by zažili takovou show, jakou ještě neviděli. To Velký bratr zaváhal. Měl volit trošku jinak.

* Jaký jste měla pocit, když vám Velký bratr řekl, že musíte okamžitě opustit dům?

Bylo to direktivní, trochu nepříjemné. Kdybych měla víc prostoru, tak bych s ním hodila nějaký dialog, ale bohužel to nešlo.

* Zaskočilo vás to vylučování hodně?

Neříkám, že jsem to tušila, ale když nás bylo třináct v řadě, tak mi bliklo světélko, že se bude vyřazovat. Nečekala jsem, že Velký bratr zvolí dvě sestry, že mě tak ochudí o deset milionů výhry, ale že se bude rozhodovat na základě šotů nebo jinak. Chápu, že je to z komerčního důvodu zajímavější - souboj titánů, dvou sester, černá a bílá, a teď si vyberte.

* Nedivily jste se, už když jste obě postoupily?

Říkaly jsme jedna druhé - jak tebe mohli vybrat, to snad bylo omylem. Ale kdybychom se náhodou dostaly do finále, tak by to byl velký souboj a mohlo to být divácky zajímavé. Věděly jsme od přátel v zahraničí, že v projektech byl třeba otec se synem, manželé nebo milenci. Takže nás to nepřekvapilo.

* Viděla jste sama zahraniční verzi Velkého bratra?

Myslím, že kdybych to viděla, tak bych do toho asi nešla. Takhle jsem si říkala, že to bude super, že všem ukážu, přežiju to, všechny vyhubím a zůstane mi deset mega.

* V průběhu pobytu v domě byste dostávala stejně jako ostatní průměrný náhradní plat. Ale to by bylo mnohem méně, než na co jste zvyklá.

Těžce bych si pohoršila. Pořád jsem s nimi diskutovala, co to je za almužnu. Pro někoho je to hodně, pro někoho málo. Je to relativní. Ale proto jsem tam nešla.

* Jak se vám líbili ostatní v domě?

Byla jsem připravená na horší typy, než které jsem viděla. Vlastně jsem byla docela mile překvapená. Ale jde o první dojem. Všechno to může vypadat úplně jinak. Pět minut slávy stačí.

* Jak jste si užila tu slávu?

Přijedete autem a nevíte, co vás čeká. Vylezete z něj a všude je mlha. Dezorientace. Nalevo bubnují. Hned na vás někdo vybafne, vy tu celebritu neznáte, představujete si ji úplně jinak, nevíte, jestli to není jen asistentka. Leoš Mareš vám klade otázky, publikum se směje, tleská, houká, snažíte se reagovat, být chytrý, vtipný, a ono to moc nejde. Pak vám Leoš říká: Běžte. A kam máte jít? Schody nejsou vidět, tak se tam motáte s tím kufrem.

* Na červeném koberci jste se ale musela cítit jako filmová hvězda, ne?

Stát se herečkou na pět minut, to je fakt zábava. Jako showmanka jsem si to na chvíli užila. Brala jsem to jako legraci. Myslím, že jsem byla v pohodě. Říkala jsem si, tak jsem tady, kouká na to celý národ, a co? Horší už to být nemůže. A odešla jsem v tom nejlepším - na vrcholu. Získala jsem všechno, co jsem si přála - dostala jsem se do soutěže, porazila dalších šest tisíc lidí, viděla architekturu domu, poznala soutěžící a nemusím se sprchovat nahá ve sprše.

VŠE O VELKÉM BRATROVI ZDE