Vytisková: V těhotenství jsem přibrala 25 kilo, sama jsem se divila

„Já jsem si tak strašně užívala těhotenství, že jsem jedla všechno a přibrala jsem pětadvacet kilo. Taky jsem se divila,“ říká Vytisková, která se prý ládovala hlavně poháry v jedné pražské cukrárně.

“Pak jsem to ale zase rychle zhubla. Sama od sebe. On se člověk kolem toho miminka naběhá, je to dobře zařízené,“ říká zpěvačka a moderátorka, která si brzy zkusí novou roli. Coby porotkyně pěvecké soutěže SuperStar zasedne vedle zkušených hodnotících - Pavla Habery, Marty Jandové a Ondřeje Soukupa.

Dceru během natáčení pohlídá tatínek. Tím je bubeník kapely Toxique Roman Vícha, kterého si Vytisková vzala před pěti lety.

“Poprvé jsem byla na noc mimo a samozřejmě, že pořád máte to dítě v hlavě. Ale mám lehké srdce, když vím, že je s manželem nebo s mou mámou. To mám stoprocentní jistotu, že je všechno ok. Kdyby byla s někým cizím, tak jsem asi nervózní,“ přiznává Vytisková.