Je dobré mít co nejvíc dětí za co nejkratší dobu, říká Klára Vytisková

Práce, turné, rodina, dcera, užíváte si to?

Mé turné právě skončilo, koncert v Úněticích byl poslední. Hrát domácí desku doma, to je pro mě úplně nejvíc. V klubu na pódiu jsem nestála asi dva roky, navíc mám super kapelu a moc si to užívám, takže turné k desce Home bylo skvělý.

Teď vás čeká léto. Budete doma, nebo naopak vyjedete na festivaly?

Festivaly budou a je jich opravdu hodně na to, že jsem máma. Vychází jich asi pět za měsíc a určitě budeme i v Karlových Varech. Vlnu vystoupení pod širým nebem spouštíme 19. června, kdy budeme hrát na festivalu TenTaTo v Praze.

Zbude i čas na prázdniny u moře?

Můj manžel je taky muzikant a léto bývá docela divoké, takže pravidelně jezdíme k moři až na podzim. Jinak se těším, že doma na zahradě napustíme Emilčin bazének a budeme se v něm všichni rochnit. Pokud bude teplé léto, rádi se osvěžíme v potoce za domem.

Klára Vytisková / make-up Pavel Kortan

Při svých vystoupeních často obměňujete oblečení. Skříň musí praskat ve švech.

Teď jsem si říkala, že si musím trochu vyčistit karmu a dát spoustu oblečení pryč, abych mohla vyrazit s kamarádkou do Berlína na výlet a koupit si nějaké nové. Děláme v naší domácí kavárně a penzionu U Lasíků takový pětidenní sekáč Pop Up Second Hand. Kdo má chuť, může ještě dorazit o víkendu. I mé kamarádky a místní lidé z Únětic dávají oblečení. Z prodeje se pak zkrášluje zahrádka ve školce, nebo teď budeme stavět prolézačku na hřišti. To víte, já prostě teď jedu hlavně dětsko-rodinná témata.

Klára Vytisková se sestrou Terezou, která hraje v její kapele, pořádají každoroční bazárek pro školku v Úněticích.

Předpokládám, že malá Emilka má taky hodně plnou skříň.

Jednoznačně, protože kamarádky v Praze mají holčičky a všechno super oblečení mi hrnou ve velkých taškách. Takže Emilka je zásobená, já pak jenom dokupuji perličky a botičky. To samé platí u hraček. Sama pak do bazárku dávám věci i po Emilce. Obě pak máme pak radost, že peníze jdou na hezkou věc, opět pro děti.

Mluvíte o rodině, jste teď máma, co třeba další potomek?

Další děti chci určitě. Myslím si, že je dobré mít jich co nejvíc, za co nejkratší dobu. Jsem tedy úplně v pohodě s tím mít další děti, a to kdykoli.