Nevím, kolik lidí už jsem rozbrečela, říká Klára Vytisková

„Prý jsem jako porotkyně v SuperStar přísná, ale mně to tak nepřijde. Jasně, když nastoupí někdo namachrovanej a pak dá něco šílenýho, dokážu mu říct, jak to je. Ale tomu, kdo miluje hudbu, se snažím říct kritiku tak, aby o tu lásku nepřišel, ale zároveň aby věděl, že to není na profesionální dráhu,“ prohlásila zpěvačka pro Magazín DNES.

Prý neví, kolik lidí už v pěvecké soutěži rozbrečela. „Většinou stihnou odejít a rozbrečí se vzadu, ale já vidím, jak jim cukají koutky. Ale rozhodli se do toho jít dobrovolně,“ řekla.

Vytisková je známá svými bláznivými kostýmy, které nosí i během vystoupení s kapelou. Podle jejího manžela, bubeníka Romana Víchy (36), mají doma nejméně 20 banánových krabic s kostýmy.

„Je jich hodně a nikdy bych je nevyhodila! Máme několik skříní jen s kostýmy na masopusty, na které jsem v Úněticích chodila odmala. Máma taky sbírala zajímavé kusy. Všechno to mám nasyslený a už se těším, až to jednou budu s Emilkou vyndavat,“ prozradila zpěvačka, která má už skoro roční dceru.

Porotkyně SuperStar je známá také svými experimenty s účesy a barvou vlasů. Jistou dobu si vyzkoušela, jaké je to být blondýnou.

„Víc se mi líbí jako bruneta, stoprocentně. Klára vždycky chtěla zkusit blond, tak jsem si říkal jasně, ať si tím projde, ale věděl jsem, že se vrátí zpátky k hnědé. Kdyby byla blondýna, třeba bych s ní vůbec nezačal chodit, protože jsem byl vždycky na brunety,“ přiznal její manžel.

„Tak to je štěstí, že jsem to nezačala testovat dřív! Já bych zas teď třeba chodila s nějakým blonďákem,“ dodala zpěvačka.