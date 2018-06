Mateřství je velká logistika, ale jsem moc šťastná, říká Vytisková

Co vás přesvědčilo jít do poroty SuperStar?

Já jsem šla do soutěže primárně proto, že bych byla ráda, kdyby SuperStar vygenerovala osobnost, která bude mít co říct. Někoho, kdo má charisma a ví, co chce. Nechci, aby soutěž skončila a nastalo s koncem i ticho po pěšině. Teď mám velkou radost z finálové osmičky, všichni mají náboj, jsou zajímaví, skvěle zpívají a mají charisma. Už před semifinále jsme byli nešťastní z toho, že vyhazujeme dobré lidi. Letošní ročník se opravdu velmi zadařil.

Nebojíte se nové konkurence? Přeci jen pomáháte lidem, kteří mají šanci uspět v hudební branži.

Já to takto vůbec nevnímám. Jde i o mladší generaci muzikantů, a naopak budu ráda, když naše hudební scéna najde dobré a zajímavé muzikanty.

Co vy sama posloucháte?

My s manželem jsme oba muzikanti, takže taháme domů různé věci k poslechu. Teď momentálně jedeme ve vinylech. Kdekoli cestujeme, kupujeme a kupujeme - Michael of the world, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Patty Smith. Rádi si i poslechneme nové hiphopové věci či severský electro-pop, jako je zpěvačka MO. I britská scéna je mi blízká, je svým způsobem špinavější než ta vyumělkovaná americká.

Když jste začínali, pamatuju si, že jste se vyžívala v tom, že vaše vystoupení bylo i s jakousi divadelní scénou. Šlo jen o image?

Pro mě to byl vždy odraz toho, co jsem jako malá vnímala. U nás se poslouchalo hodně muzikantů, jako je Stevie Wonder, kteří měli na vinylech či videích určitý „vohoz“. Měla jsem to s tím spjaté, a proto si i myslela, že to tak má být. Jinak si myslím, že jsem špatná herečka. Ze začátku to bylo takové teatrální a teď se naopak snažím dělat věci spíše přirozenější. Za měsíc vydávám svou první sólovu desku Home. Ta je natočená z mého domova, ve sprše, obýváku, v kuchyni. Jsou to všechno mé písničky a vše působí velmi domácky. Snažím se jít spíše tímto směrem.

Klára Vytisková si život na vesnici i s malou Emilkou velmi užívá.

V tomto ohledu vás změnilo mateřství?

Určitě ano, dcera Emilka mě ovlivnila hodně. Na druhou stranu je to i tím, že už mi je třicet, prošla jsem si určitými zkušenostmi a teď mám takové domácí období.

Jak vůbec dva muzikanti doma vychovávají malou dceru?

Manžel má doma v obýváku rozložený bicí, Emilka kolem chodí a bouchá do toho. Já jinak nejsem zpěvačka, která by zpívala jinde než na pódiu. My si spíš, když ráno vstaneme, pustíme muziku a dlouze snídáme. Než se malá narodila, tak jsem pro ni se svým tátou složila ukolébavku, což bylo hodně rozkošný a tu jí zpívám.

Plánujete další děti?

Na vesnici, kde bydlíme, je zvykem mít víc než tři děti. Určitě se tomu nebráním, protože mě mateřství absolutně nadchlo. Mateřství je velká logistika, ale jsem moc šťastná. Mám skvělou rodinu i manžela. Dokonce si občas říkám, co já jsem dělala všechen ten čas bez dítěte. Teď rozhodně žiji intenzivněji.