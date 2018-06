Ondřej je zručný, Ivan zase žoviální tajtrlík, říká Klára Trojanová

"Manžel Ivan je po tátovi neboli umělec, kterého těší, že za něj vyřeším praktické věci a on se může věnovat povolání. Stejně jako táta se rád stylizuje do role žoviálního tajtrlíka, takže dává ve společnosti za všech okolností najevo, jak je dobře naladěný a přátelský. To Ondřej nemá," řekla Klára Trojanová pro Magazín DNES, který vychází ve čtvrtek.

Její švagr se podle ní od svého bratra liší také tím, že je manuálně zručný. Ondřejova manželka Bára zase vyzdvihla, že Trojanovi jsou rodinně založení.

"Milují svou rodinu, jsou vhodní k dětem, nevyžadují dlouhé procházky, zvládají bez problémů základní povely, jen granule jim moc nejedou," prohlásila v žertu ve zprávě pro budoucí ženy synů.

"Trojanové mají vrozenou zodpovědnost vůči svým rodinám, jsou to také odkladači věcí na zcela nepochopitelná místa," dodala Klára Trojanová.

Herec Ladislav Trojan, kterého proslavila role syna Potůčka v seriálu Tři chlapi v chalupě, má s manželkou Olgou dva syny. Ondřej je režisérem a producentem, Ivan hercem. Ladislav má šest vnuků, dva od Ondřeje (pětadvacetiletého Tadeáše a dvaadvacetiletého Matyáše) a čtyři od Ivana (čtrnáctiletého Františka, dvanáctiletého Josefa, čtyřletého Antonína a ročního Václava).

"My už jsme zvyklí, že v rodině neumíme dělat holčičky. Já jsem rád i za ty kluky, jen mojí ženě je to líto. Ona totiž hrozně ráda plete a kluci na ty svetříky moc nejsou," prozradil herec, který loni oslavil 80 let (více zde).