Klára s Dianou pečují o své fotbalisty

Kováč přijel do Moskvy teprve před pár dny a už začíná mít v moskevských buticích přehled.

Pětadvacetiletý fotbalista, který je pověstný svou slabůstkou na kvalitní a značkové hadříky, po nedělním průzkumu obchodů neodolal a v jeho obrovské nákupní tašce skončilo několik triček, kalhoty a bunda.

"Dovezl jsme si jen málo věcí, všechno si tu nakoupím. Budu mít aspoň jeden šatník v Praze a jeden v Moskvě," řekl elegantní blonďák. Moskva sice podle něj není úplně nejlevnější, zato je všechno zboží kvalitní.

Kováčova milá - modelka Klára Medková - by měla do Moskvy dorazit do dvou týdnů. "Zatím by tu neměla co dělat, teprve hledám byt. Navíc je první týden v novém klubu takový nervózní, takže co by tady dělala," uvedl fotbalista, kterého zatím "vzal pod peřinu" a do společné domácnosti spoluhráč Martin Jiránek.

O osud své přítelkyně v Moskvě Kováč strach nemá. "Bude tady kvůli mě. Nemyslím si, že by tady musela hledat práci. Když ji nenajde, tak ji mít nebude a bude lítal domů a udrží si svůj modeling tam. Diana Kobzanová je v Moskvě jenom kvůli Martinovi a Klára to bude mít také tak," řekl mladý sportovec.

Ani Kláře prý nebude vadit, pokud nenajde práci v modelingu. „Klidně nebudu dělat nic jiného než se starat o Radka. Ráda pečuji o chlapa, pokud mi to oplácí láskou,“ svěřila se Medková, která po vzoru své kamarádky Kobzanové také uvažuje o plastické operaci prsou.

"Viděla jsem to na Dianě a líbilo se mi to. Termín operace ještě nemám, jen o tom přemýšlím," přiznala nedávno deníku Blesk Medková.