Klára Nademlýnská: Oblečme se do krajek

Klára Nademlýnská se nechala pro jaro-letní kolekci letošního roku ovlivnit prvky z lidových krojů a pak také z vojenských stejnokrojů.

Kromě nevídané zdobnosti celé kolekce byl pozoruhodný ještějeden rys, který provázel celou přehlídku - zdůrazněné linky ženského těla. Linka v mnoha modelech připomínala ženskost šatů padesátých let - v některých případech ještě hlouběji do minulosti - to když si manekýne oblékly korzety.

Klára Nademlýnská použila - přesně v duchu celé přehlídky - jako materiál mušelín, krajku, krep, chintz, bavlněný tyl. Pro ženy, kterým tento druh módy nesedí, pak volila denim a plátno. Barvy na molu se objevovaly živé a měkké - vanilková, světle modrá s květy, béžová a pak klasika - bílá a černá.

Kolekce Kláry Nademlýnské na jaro-léto 2002 bude mít bezpochyby své příznivce mezi ženami, které své ženství rády zdůrazňují.