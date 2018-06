Syn žárlí, když hraju něčí mámu, říká Klára Melíšková

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

První velkou filmovou roli dostala Klára Melíšková až po třicítce, ve filmu Mistři hrála těhotnou Zdenu. Od té doby její hvězda stoupá vzhůru. Držitelka dvou Českých lvů se objevila třeba v originální kriminální sérii Modré stíny a skvělý výkon letos podala také v dramatu o největší české vražedkyni Olze Hepnarové. Nyní se herečka z Dejvického divadla podílí na obřím filmovém projektu Jana Hřebejka Zahradnictví.

Potkáváme se v kulisách zahradnictví, kde se odehrává děj stejnojmenné trilogie Jana Hřebejka, v níž hrajete jednu z hlavních rolí. Je to tu tak malebné a všichni tak pozitivně naladění, že to působí jako práce snů.

Je to úžasné. Už před natáčením jsem navíc věděla, že se jedná o takovou rodinou ságu autora scénáře Petra Jarchovského, a že to tudíž bude velmi osobní a velmi intimní. Musím říct, že všichni do toho nasazují všechno, protože cítí, že jde o něco velkého.

Není to poprvé, co ztvárňujete reálnou postavu. Není to pro herečku větší zodpovědnost právě i směrem k té konkrétní osobnosti?

Do určité míry je, ale moje postava zároveň už nežije a já mám pocit, že ji nehraju tak úplně do detailů biograficky. S Petrem jsme si o tom hodně povídali. Ve výsledku ale samozřejmě má Bedřiška základní rysy, jako měla ve skutečnosti. Je to takový chlap v sukni, co drží rodinu, když je nejhůř. Zároveň se do postavy trochu prokresluje i to, jaká jsem já. Takže je to nakonec kombinace všeho, co o Bedřišce vím, jaká byla ve skutečnosti, a toho, jak si ji představuji.

Býváte i vy někdy jako muž v sukni, když je to zapotřebí?

Já si dokonce myslím, že tu mužskou část mám opravdu hodně rozvinutou. Někde tam ve mně je, vím o ní a snažím se ji nějak zpracovávat.

Působíte křehce, neumím si vás představit, že přijdete domů, bouchnete do stolu a domácnost je v pozoru.

Ale to ano, stává se, že tuhle pevnou mužskou energii občas použiju.

Před časem jste v jednom rozhovoru vyprávěla příhodu z Dejvického divadla, kdy jste během zkoušky takzvaně vybouchla vzteky jako papiňák. Pokud si dobře vzpomínám, jsou to přesně vaše slova. Stávají se vám takové výbuchy často?

Teď už čím dál tím míň, ale pravda je, že taková zatmění mysli prostě mívám. Teď už se to ale opravdu snažím nedělat, protože je to hodně destruktivní jak pro všechny zúčastněné, tak ve výsledku i pro mě samotnou. Je to pak hodně nepříjemné.

Natáčení občas provázejí nejrůznější komplikace. Ostatně nyní v případě Zahradnictví si jeden z hlavních herců Martin Finger zranil nohu a není jasné, jak se scény s ním dotočí. Stalo se i vám někdy něco nepříjemného?

Stalo, a také právě při tomhle natáčení. Udělal se mi opar, a jak jsme točili denně dvanáct hodin ve velkých vedrech, tak se mi pod silným make-upem opar rozlezl po celém obličeji. Na čtrnáct dní jsem musela přerušit natáčení, vypadala jsem jak zombie. Bylo to strašné, nevěděla jsem, jestli to sleze, jestli mě přeobsadí, co bude dál. Nakonec mě z některých scén vyškrtali, moje repliky si rozebrali. Byla to vážně hrůza, protože jsem si říkala, že v tomhle projektu jsem skončila. Naštěstí jsem začala brát antibiotika, antivirotika, mastičky, chodila jsem na laser a během deseti dnů se to vyléčilo. Nakonec je ve filmu pár scén, kde jsem opravdu doslova nakytovaná tak, že to snad musí být vidět.

Vím o vás, že máte blízko k mystice. Dokonce využíváte služeb dámy, se kterou v případě nouze řešíte různé věci z hlediska energií. Vyhledala jste ji i tentokrát?

Samozřejmě jsem to řešila i z téhle stránky, protože energiemi se skutečně zabývám. Určitě to mělo nějaký psychosomatický původ. O oparech se i obecně ví, že je to věc spojená s psychikou.

Kolegové z Dejvického divadla vás prý mají za čarodějnici a dali vám i přezdívku.

Ano, říkají mi ČaDr. Vymyslel to Jarda Plesl a napsal v divadle na zeď, že já a Simona Babčáková jsme čarodějnice-doktorky. Dělá si z nás legraci, protože se tím obě zabýváme a baví nás to.

Gabriela Míčová, Aňa Geislerová a Klára Melíšková ve filmu Zahradnictví (2016)

Kromě toho, že jste herečka a čarodějnice-doktorka, jste především matka dospívající dcery a desetiletého syna. Jsou děti k vašim hereckým výkonům kritické?

Když se na mě dívají v divadle, tak jsou opravdu hodně kritické. Znají mě velmi dobře, a tak přesně vědí, kdy jsem opravdu v tom, kdy přehrávám, kdy se necítím dobře. Tohle všechno poznají.

Berete je na premiéry svých filmů?

Syn tam vlastně vůbec nechodí. Nemůže vidět, že mám ještě nějaký další život jinde, protože okamžitě začne žárlit. Když ještě vidí, že hraju maminku někomu jinému, tak to vůbec nesnese. Když jsem třeba hrála v detektivce, kde mě zabili, tak potom nespal.

Takže v kině vás hodnotí jen dcera.

Ano, a dcera je můj veliký kritik. Ta mě vůbec nešetří! Ale naposledy, když byla na filmu Já, Olga Hepnarová (Melíšková v dramatu ztvárnila matku vražedkyně, pozn. red.), tak potom přišla a říká: Hele, mami, tak tady jo. Tady to beru! (smích)

Jste liberální matka?

Já s nimi funguju naprosto otevřeně. O všem s nimi mluvíme a všechno jim říkáme. Nic nenechávám spadnout pod stůl a teď na obou dětech pociťuji, jak moc se to vyplácí. Jsou skvělé a mám s nimi skvělý vztah. Na druhou stranu dodržuji určitá pravidla a na některých věcech trvám. Zároveň ale taky hodně lítám, a to jim vyhovuje. Mají zase tatínka, který je hodně klidný, zemitý, takže se ve výchově úžasně doplňujeme.

Součástí Dejvického divadla jste už dvacet let. Tam už snad také musíte chodit jako domů.

No jéje! Všude říkám, že je to taková moje druhá rodina. Ta skvadra lidí, kteří jsme se tam sešli, je naprosto mimořádná. Nedám na ně dopustit. To, co tam mezi námi je, úžasně funguje. Scházíme se i v soukromí. Teď jsme například byly s Lenkou Krobotovou na společné dovolené. Víme o sobě úplně všechno, mluvíme spolu o všem otevřeně a musím říct, že to, co se v divadle děje, je pro mě zázrak. Vůbec netuším, co by se dělo, kdyby to jednou z nějakého důvodu mělo skončit.